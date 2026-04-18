Aventura, gastronomía, turismo global y sostenibilidad: Travesía Blu del 18 de abril de 2026

Estos fueron algunos de los temas tratados en Travesía Blu de este sábado, 18 de abril de 2026:



Roberto Hernández, guía Xtreme Adventure, Quito, Ecuador , sugirió unas recomendaciones para visitar la Cueva de los Tayos.

, sugirió unas recomendaciones para visitar la Cueva de los Tayos. Cristian Camilo Sánchez, chef del restaurante Waku , presentó una propuesta gastronómica resaltando los sabores auténticos con ingredientes de la Sierra Nevada y pesca del día.

, presentó una propuesta gastronómica resaltando los sabores auténticos con ingredientes de la Sierra Nevada y pesca del día. Luis Carlos Rueda, periodista de cine (sección Cinema Travel) , habló de Universal Epic Universe un parque temático en Orlando, Florida.

, habló de Universal Epic Universe un parque temático en Orlando, Florida. Howard Sáenz Carvajalo, director de la cárcel de Chiquinquirá, presentó una iniciativa con ocasión al Día Internacional de Cero Desechos. Escuche el programa completo aquí: