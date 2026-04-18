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Aventura, gastronomía, turismo global y sostenibilidad: Travesía Blu del 18 de abril de 2026

Escuche las mejores recomendaciones para visitar sitios turísticos de este sábado, 18 de abril de 2026 en Travesía Blu.

317546_Blu Radio // Nicolas Pernett en Travesia BLU // Foto: Twitter @NicoPernett
Travesía BLU //
Foto: BLU Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 5 de may, 2026

Estos fueron algunos de los temas tratados en Travesía Blu de este sábado, 18 de abril de 2026:

  • Roberto Hernández, guía Xtreme Adventure, Quito, Ecuador, sugirió unas recomendaciones para visitar la Cueva de los Tayos.
  • Cristian Camilo Sánchez, chef del restaurante Waku, presentó una propuesta gastronómica resaltando los sabores auténticos con ingredientes de la Sierra Nevada y pesca del día.
  • Luis Carlos Rueda, periodista de cine (sección Cinema Travel), habló de Universal Epic Universe un parque temático en Orlando, Florida.

  • Howard Sáenz Carvajalo, director de la cárcel de Chiquinquirá, presentó una iniciativa con ocasión al Día Internacional de Cero Desechos.

    Escuche el programa completo aquí:

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