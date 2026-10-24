¿Cómo la neurodivergencia cambia la forma de viajar?: Travesía Blu del 24 de octubre de 2026

Este sábado, 24 de octubre de 2026, Travesía Blu exploró los desafíos de viajeros neurodivergentes con Ornella Gigante. Se expusieron pautas de rentas cortas con Lina María Roa, la historia del Museo del Jamón en Madrid, la película Clayface en Liverpool, los juegos de El Atisbe y el sonido de Florencia.



Se debatió sobre: ¿Para viajar hay que desplazarse o podemos ser turistas sin salir de casa? Se concluyó que, aunque la tecnología e imaginación inspiran, la experiencia turística requiere trasladarse fuera del entorno habitual. Según la ONU Turismo, viajar exige un desplazamiento temporal menor a un año sin fin remunerado.

¿Para viajar hay que desplazarse o podemos ser turistas sin salir de casa? Se concluyó que, aunque la tecnología e imaginación inspiran, la experiencia turística requiere trasladarse fuera del entorno habitual. Según la ONU Turismo, viajar exige un desplazamiento temporal menor a un año sin fin remunerado. Tema central: Ornella Gigante, CEO de Mindicore, explicó que la neurodivergencia es una forma diferente de procesar la información y abarca del 15% al 20% de la población. Detalló que ruidos, megáfonos y filas agobian a estos viajeros, sugeridos por distintivos como el girasol. Además, Lina María Roa dio 5 pautas para rentas cortas.

Ornella Gigante, CEO de Mindicore, explicó que la neurodivergencia es una forma diferente de procesar la información y abarca del 15% al 20% de la población. Detalló que ruidos, megáfonos y filas agobian a estos viajeros, sugeridos por distintivos como el girasol. Además, Lina María Roa dio 5 pautas para rentas cortas. En 'El mundo a la carta': Se visitó el Museo del Jamón en Madrid, concepto nacido en los años 70. Darwin González detalló la historia familiar y la variedad de cortes, desde el serrano y Duroc hasta los ibéricos de cebo y bellota. Destacó la "joya de la corona": el ibérico de bellota 100% puro, producto con 5 años de curación.

Se visitó el Museo del Jamón en Madrid, concepto nacido en los años 70. Darwin González detalló la historia familiar y la variedad de cortes, desde el serrano y Duroc hasta los ibéricos de cebo y bellota. Destacó la "joya de la corona": el ibérico de bellota 100% puro, producto con 5 años de curación. En 'Cinema travel': Luis Carlos Rueda reseñó el filme Clayface, centrado en un actor desfigurado transformado en villano de arcilla en Ciudad Gótica. Destacó que se usó a Liverpool como escenario y resaltó sus atractivos: la ruta de The Beatles, The Cavern Club, el Royal Albert Dock, el Museo Mundial y el estadio de fútbol Anfield.

Luis Carlos Rueda reseñó el filme Clayface, centrado en un actor desfigurado transformado en villano de arcilla en Ciudad Gótica. Destacó que se usó a Liverpool como escenario y resaltó sus atractivos: la ruta de The Beatles, The Cavern Club, el Royal Albert Dock, el Museo Mundial y el estadio de fútbol Anfield. En 'Ecosistemas Blu': Martín Correa y Cristian Gallo presentaron El Atisbe, un emprendimiento biocultural con juegos de memoria empacados en bolsas de maíz compostable. Permite aprender sobre frutas nativas y 30 especies de aves colombianas en 5 ecosistemas, incluyendo códigos QR para escuchar sus cantos reales.

Martín Correa y Cristian Gallo presentaron El Atisbe, un emprendimiento biocultural con juegos de memoria empacados en bolsas de maíz compostable. Permite aprender sobre frutas nativas y 30 especies de aves colombianas en 5 ecosistemas, incluyendo códigos QR para escuchar sus cantos reales. En 'Paisaje sonoro': Se escuchó el agua de la Fuente de Neptuno y las campanas en la Plaza de la Señoría (Piazza della Signoria) en Florencia, Italia. Un corazón político y cultural en forma de L, rodeado de esculturas famosas como el David de Miguel Ángel y caracterizado por sus fuentes públicas de agua potable con y sin gas.

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