el impacto de las "fugas" de dinero en el turismo: Travesía Blu del 30 de mayo de 2026

Este sábado 30 de mayo de 2026, Travesía Blu invita a descubrir cómo las decisiones de los viajeros pueden transformar los destinos. En este episodio se debatió sobre el impacto de los nómadas digitales, la distribución de los ingresos del turismo y las prácticas que favorecen a las comunidades locales. Además, los oyentes viajaron por Alemania, Aruba y Puerto Rico a través de historias, paisajes y sonidos.



Se debatió sobre: ¿Los nómadas digitales impulsan la economía local o contribuyen a la gentrificación? Los panelistas analizaron sus beneficios para el comercio y las preocupaciones por el aumento en los costos de vivienda y servicios.

¿Los nómadas digitales impulsan la economía local o contribuyen a la gentrificación? Los panelistas analizaron sus beneficios para el comercio y las preocupaciones por el aumento en los costos de vivienda y servicios. Tema central: Marta Lorenzini, experta en turismo y fundadora de Real Travel, explicó cómo las llamadas “fugas” económicas hacen que parte del dinero de los turistas no llegue a las comunidades locales.

Marta Lorenzini, experta en turismo y fundadora de Real Travel, explicó cómo las llamadas “fugas” económicas hacen que parte del dinero de los turistas no llegue a las comunidades locales. En ‘Recomendado’: La invitada aconsejó contratar servicios con operadores locales, consumir productos de la región y apoyar el trabajo de los artesanos para generar un mayor impacto positivo en los destinos.

La invitada aconsejó contratar servicios con operadores locales, consumir productos de la región y apoyar el trabajo de los artesanos para generar un mayor impacto positivo en los destinos. En ‘Cinema travel’: Luis Carlos Rueda recomendó la película El sonido al caer, una producción ambientada en la región alemana de Altmark que recorre distintas historias a lo largo de 100 años.

Luis Carlos Rueda recomendó la película El sonido al caer, una producción ambientada en la región alemana de Altmark que recorre distintas historias a lo largo de 100 años. En ‘Ecosistemas Blu’: Se presentó la nueva estrategia turística de Aruba. Jordan Schlipken Croes destacó la importancia de promover un turismo responsable y respetuoso con las comunidades y el medioambiente.

Se presentó la nueva estrategia turística de Aruba. Jordan Schlipken Croes destacó la importancia de promover un turismo responsable y respetuoso con las comunidades y el medioambiente. En ‘Paisaje sonoro’: Los oyentes viajaron con la imaginación hasta Yabucoa, Puerto Rico, para escuchar el canto de una colonia de periquitos de alas amarillas en su hábitat natural.

A través de estos temas, el programa reflexionó sobre cómo los viajeros pueden contribuir a un turismo más sostenible y consciente.

Escuche el programa completo aquí: