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el impacto de las "fugas" de dinero en el turismo: Travesía Blu del 30 de mayo de 2026

Escuche las mejores recomendaciones para visitar sitios turísticos de este sábado, 30 de mayo de 2026 en Travesía Blu.

Travesía BLU Foto BLU Radio
Travesía BLU //
Foto: BLU Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 30 de may, 2026

Este sábado 30 de mayo de 2026, Travesía Blu invita a descubrir cómo las decisiones de los viajeros pueden transformar los destinos. En este episodio se debatió sobre el impacto de los nómadas digitales, la distribución de los ingresos del turismo y las prácticas que favorecen a las comunidades locales. Además, los oyentes viajaron por Alemania, Aruba y Puerto Rico a través de historias, paisajes y sonidos.

  • Se debatió sobre: ¿Los nómadas digitales impulsan la economía local o contribuyen a la gentrificación? Los panelistas analizaron sus beneficios para el comercio y las preocupaciones por el aumento en los costos de vivienda y servicios.
  • Tema central: Marta Lorenzini, experta en turismo y fundadora de Real Travel, explicó cómo las llamadas “fugas” económicas hacen que parte del dinero de los turistas no llegue a las comunidades locales.
  • En ‘Recomendado’: La invitada aconsejó contratar servicios con operadores locales, consumir productos de la región y apoyar el trabajo de los artesanos para generar un mayor impacto positivo en los destinos.
  • En ‘Cinema travel’: Luis Carlos Rueda recomendó la película El sonido al caer, una producción ambientada en la región alemana de Altmark que recorre distintas historias a lo largo de 100 años.
  • En ‘Ecosistemas Blu’: Se presentó la nueva estrategia turística de Aruba. Jordan Schlipken Croes destacó la importancia de promover un turismo responsable y respetuoso con las comunidades y el medioambiente.
  • En ‘Paisaje sonoro’: Los oyentes viajaron con la imaginación hasta Yabucoa, Puerto Rico, para escuchar el canto de una colonia de periquitos de alas amarillas en su hábitat natural.

A través de estos temas, el programa reflexionó sobre cómo los viajeros pueden contribuir a un turismo más sostenible y consciente.

Escuche el programa completo aquí:

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