La experiencia de estudiar y trabajar en Europa: Travesía Blu del 5 de septiembre de 2026

Actualizado: 5 de sept, 2026
Este sábado, 5 de septiembre de 2026, Travesía Blu analizó la influencia de los viajes temáticos y la valiosa experiencia de estudiar y trabajar en el exterior. En este episodio se exploró el arte renacentista en Florencia, la pasión de un barista de 11 años en el Huila y la aromaterapia natural santandereana. Además, los oyentes descubrieron recomendaciones para visitar las pirámides de Egipto y el canto de las ballenas jorobadas.
- Se debatió sobre: ¿Los viajes temáticos definen destinos o son marketing? Se concluyó que son ambos: funcionan como mercadeo y, a su vez, motivan al cliente, facilitando la organización de la experiencia.
- Tema central: Juan C. Ramírez relató su experiencia cursando un Global MBA en Madrid y trabajando en ingeniería. Destacó el choque cultural, la resiliencia de estudiar fuera y las becas que ofrece la escuela BSBI para colombianos.
- En 'Recomendado': Se visitó Florencia, cuna del Renacimiento que causa el síndrome de Stendhal. Se destacó la cúpula de Brunelleschi, las joyerías de Ponte Vecchio, el David en la Academia y el atardecer en Piazzale Michelangelo.
- En 'Cinema travel': Luis Carlos Rueda reseñó la cinta noruega 'Rally desde París a las pirámides de Egipto'. Sugirió viajar allí entre diciembre y febrero por el clima, y aconsejó evitar el norte del Sinaí por seguridad.
- En 'Ecosistemas Blu': La marca Amaralia expuso su aromaterapia orgánica de Santander. Hidratan minerales de Muzo como difusores naturales para ahorrar energía, acompañando la experiencia con frecuencias en Spotify.
- En 'Paisaje sonoro': Se escuchó el canto de las ballenas jorobadas en el Pacífico colombiano. Se conoció que las ondas y vibraciones de sismos en la tierra se transmiten al agua y pueden llegar a desorientarlas en su viaje.
Escuche el programa completo acá: