La experiencia de estudiar y trabajar en Europa: Travesía Blu del 5 de septiembre de 2026

Este sábado, 5 de septiembre de 2026, Travesía Blu analizó la influencia de los viajes temáticos y la valiosa experiencia de estudiar y trabajar en el exterior. En este episodio se exploró el arte renacentista en Florencia, la pasión de un barista de 11 años en el Huila y la aromaterapia natural santandereana. Además, los oyentes descubrieron recomendaciones para visitar las pirámides de Egipto y el canto de las ballenas jorobadas.



Se debatió sobre: ¿Los viajes temáticos definen destinos o son marketing? Se concluyó que son ambos: funcionan como mercadeo y, a su vez, motivan al cliente, facilitando la organización de la experiencia.

¿Los viajes temáticos definen destinos o son marketing? Se concluyó que son ambos: funcionan como mercadeo y, a su vez, motivan al cliente, facilitando la organización de la experiencia. Tema central: Juan C. Ramírez relató su experiencia cursando un Global MBA en Madrid y trabajando en ingeniería. Destacó el choque cultural, la resiliencia de estudiar fuera y las becas que ofrece la escuela BSBI para colombianos.

Juan C. Ramírez relató su experiencia cursando un Global MBA en Madrid y trabajando en ingeniería. Destacó el choque cultural, la resiliencia de estudiar fuera y las becas que ofrece la escuela BSBI para colombianos. En 'Recomendado': Se visitó Florencia, cuna del Renacimiento que causa el síndrome de Stendhal. Se destacó la cúpula de Brunelleschi, las joyerías de Ponte Vecchio, el David en la Academia y el atardecer en Piazzale Michelangelo.

Se visitó Florencia, cuna del Renacimiento que causa el síndrome de Stendhal. Se destacó la cúpula de Brunelleschi, las joyerías de Ponte Vecchio, el David en la Academia y el atardecer en Piazzale Michelangelo. En 'Cinema travel': Luis Carlos Rueda reseñó la cinta noruega 'Rally desde París a las pirámides de Egipto'. Sugirió viajar allí entre diciembre y febrero por el clima, y aconsejó evitar el norte del Sinaí por seguridad.

Luis Carlos Rueda reseñó la cinta noruega 'Rally desde París a las pirámides de Egipto'. Sugirió viajar allí entre diciembre y febrero por el clima, y aconsejó evitar el norte del Sinaí por seguridad. En 'Ecosistemas Blu': La marca Amaralia expuso su aromaterapia orgánica de Santander. Hidratan minerales de Muzo como difusores naturales para ahorrar energía, acompañando la experiencia con frecuencias en Spotify.

La marca Amaralia expuso su aromaterapia orgánica de Santander. Hidratan minerales de Muzo como difusores naturales para ahorrar energía, acompañando la experiencia con frecuencias en Spotify. En 'Paisaje sonoro': Se escuchó el canto de las ballenas jorobadas en el Pacífico colombiano. Se conoció que las ondas y vibraciones de sismos en la tierra se transmiten al agua y pueden llegar a desorientarlas en su viaje.

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