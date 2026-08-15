La gastronomía colombiana es un viaje de sabores: Travesía Blu del 15 de agosto de 2026

Este sábado, 15 de agosto de 2026, Travesía Blu dedicó su emisión a la solidaridad con las regiones colombianas afectadas por recientes desastres naturales, resaltando la importancia de apoyar al sector turístico en momentos de crisis. En este episodio se analizó la identidad gastronómica del país, se discutió la accesibilidad de los viajes en la actualidad y se conocieron las medidas de seguridad en la hotelería frente a emergencias. Además, los oyentes exploraron rutas ferroviarias emblemáticas del mundo y se sorprendieron con los cantos rítmicos de la fauna en Madagascar.



Se debatió sobre: ¿Viajar sigue siendo un lujo o es hoy más accesible de lo que creemos? Se concluyó que, si bien para muchos sigue siendo un lujo que requiere ahorros de toda una vida, la democratización de la información y la existencia de planes locales cercanos a las ciudades permiten que el turismo sea hoy un placer más alcanzable dependiendo de cómo se canalicen las búsquedas.



¿Viajar sigue siendo un lujo o es hoy más accesible de lo que creemos? Se concluyó que, si bien para muchos sigue siendo un lujo que requiere ahorros de toda una vida, la democratización de la información y la existencia de planes locales cercanos a las ciudades permiten que el turismo sea hoy un placer más alcanzable dependiendo de cómo se canalicen las búsquedas. Tema central: Lina Gutiérrez, periodista gastronómica conocida como "Madame Papita", conversó sobre cómo la cocina es el mayor reflejo de la cultura y el amor de un pueblo; enfatizó el papel de las plazas de mercado como destinos turísticos esenciales y advirtió sobre el riesgo de perder la historia gastronómica y la tradición de las "ollas comunitarias" en regiones golpeadas por la tragedia como el Chocó y el Pacífico.



Lina Gutiérrez, periodista gastronómica conocida como "Madame Papita", conversó sobre cómo la cocina es el mayor reflejo de la cultura y el amor de un pueblo; enfatizó el papel de las plazas de mercado como destinos turísticos esenciales y advirtió sobre el riesgo de perder la historia gastronómica y la tradición de las "ollas comunitarias" en regiones golpeadas por la tragedia como el Chocó y el Pacífico. En ‘Recomendado’: Bajo el lema "Solidaridad tras el terremoto", se escucharon las voces de líderes del sector; José Duarte (Cotelco) informó sobre daños en infraestructuras hoteleras y protocolos de evacuación, mientras que la alcaldesa de Versalles (Valle), Alba Marina Gómez, pidió apoyo para reconstruir su municipio. Asimismo, se invitó a los turistas a no cancelar sus reservas en destinos como Bahía Solano y Salento, que operan con normalidad, para impulsar la reactivación económica.



Bajo el lema "Solidaridad tras el terremoto", se escucharon las voces de líderes del sector; José Duarte (Cotelco) informó sobre daños en infraestructuras hoteleras y protocolos de evacuación, mientras que la alcaldesa de Versalles (Valle), Alba Marina Gómez, pidió apoyo para reconstruir su municipio. Asimismo, se invitó a los turistas a no cancelar sus reservas en destinos como Bahía Solano y Salento, que operan con normalidad, para impulsar la reactivación económica. En ‘Cinema travel’: Luis Carlos Rueda destacó el estreno de la película “Exorcismo en el tren”, que cuenta la historia de una monja que atraviesa una crisis de fe. A partir de la cinta, habló sobre el turismo ferroviario y resaltó rutas como el Tren de la Sabana, el Chepe, el Transiberiano y el viaducto de Glenfinnan, en Escocia, conocido por las películas de Harry Potter.



Luis Carlos Rueda destacó el estreno de la película “Exorcismo en el tren”, que cuenta la historia de una monja que atraviesa una crisis de fe. A partir de la cinta, habló sobre el turismo ferroviario y resaltó rutas como el Tren de la Sabana, el Chepe, el Transiberiano y el viaducto de Glenfinnan, en Escocia, conocido por las películas de Harry Potter. En ‘Ecosistemas Blu’: Santiago Uribe, director de BritCham Colombia, presentó la convocatoria 2026 de los Premios Lazos a la Sostenibilidad, un espacio que reconoce las mejores prácticas empresariales en nueve categorías, incluyendo gestión del agua, biodiversidad y liderazgo ambiental.



Santiago Uribe, director de BritCham Colombia, presentó la convocatoria 2026 de los Premios Lazos a la Sostenibilidad, un espacio que reconoce las mejores prácticas empresariales en nueve categorías, incluyendo gestión del agua, biodiversidad y liderazgo ambiental. En ‘Paisaje sonoro’: Los oyentes viajaron a Madagascar para escuchar el canto del Indri Indri, un lemur cuyas vocalizaciones poseen un sentido del ritmo similar a la música humana; este sonido, que se escucha entre las 7 y 11 de la mañana, es utilizado para defender su territorio y mantener unido al grupo familiar.

Escuche el programa completo acá: