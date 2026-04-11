Turismo, música y polémica: Travesía Blu del 11 de abril de 2026

Estos fueron algunos de los temas tratados en Travesía Blu de este sábado, 11 de abril de 2026:
- Julissa Laclé (guía turística)
Hablo de historia del Faro California, uno de los sitios más visitados. Origen geológico de la isla (mezcla volcánica y coralina). Formación rocosa Casibari. Playas destacadas como Eagle Beach, considerada de las mejores del mundo.
- Álvaro Clavijo (chef)
Presentación de una hamburguesa especial para el Burger Master, destacando técnicas y preparación gourmet.
- Luis Carlos Rueda (experto en cine)
Hablo del estreno de la película de Michael Jackson. Relación con el turismo en el Rancho Neverland (California), lugar de peregrinación para fanáticos.
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