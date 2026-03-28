¿Un souvenir hecho en China es un recuerdo o un engaño? Travesía Blu del 28 de marzo de 2026

Estos fueron los temas tratados en Travesía Blu de este sábado, 28 de marzo de 2026:



Se debatió sobre: ¿si su souvenir dice hecho en China, usted compró un recuerdo o un engaño bien envuelto?

¿si su souvenir dice hecho en China, usted compró un recuerdo o un engaño bien envuelto? Tema central: se debatió sobre la importancia de valorar la autenticidad de los recuerdos de viaje y cómo la compra responsable de artesanías puede impactar a las comunidades locales, frente a la comodidad o la popularidad de productos importados.

se debatió sobre la importancia de valorar la autenticidad de los recuerdos de viaje y cómo la compra responsable de artesanías puede impactar a las comunidades locales, frente a la comodidad o la popularidad de productos importados. En ‘Recomendado’: se presentó a Edwin Ruiz, alpinista colombiano que abrió una nueva ruta de alpinismo en la Sierra Nevada de Santa Marta, junto al británico Charlie Bignell, relatando los desafíos de la travesía, incluyendo bivac de emergencia y escaladas de hasta 70 grados.

se presentó a Edwin Ruiz, alpinista colombiano que abrió una nueva ruta de alpinismo en la Sierra Nevada de Santa Marta, junto al británico Charlie Bignell, relatando los desafíos de la travesía, incluyendo bivac de emergencia y escaladas de hasta 70 grados. En ‘El mundo a la carta’: se recomendó Café San Alberto en Buenavista, Quindío, donde visitantes pueden vivir experiencias de café de gama alta, aprender sobre la historia y la producción del café colombiano, y graduarse como embajadores del buen café.

se recomendó Café San Alberto en Buenavista, Quindío, donde visitantes pueden vivir experiencias de café de gama alta, aprender sobre la historia y la producción del café colombiano, y graduarse como embajadores del buen café. En ‘Cinema travel’: se mencionó el documental 'San Pedro y las Basílicas Papales de Roma', una inmersión visual en el corazón del Vaticano, su arte, historia y legado cultural

se mencionó el documental 'San Pedro y las Basílicas Papales de Roma', una inmersión visual en el corazón del Vaticano, su arte, historia y legado cultural En ‘Ecosistemas Blu’: se presentó una iniciativa de reciclaje de la Fundación Sanar, que cuida el medio ambiente y apoya a niños con cáncer, mostrando cómo pequeños gestos pueden generar un gran impacto en la naturaleza y en la vida de los niños.

se presentó una iniciativa de reciclaje de la Fundación Sanar, que cuida el medio ambiente y apoya a niños con cáncer, mostrando cómo pequeños gestos pueden generar un gran impacto en la naturaleza y en la vida de los niños. En ‘Paisaje sonoro’: se presentó una experiencia auditiva que transporta a un lugar especial en el Valle de Guasca, Cundinamarca, mostrando los sonidos del entorno natural y haciendo sentir a los oyentes la conexión con la montaña y la naturaleza.