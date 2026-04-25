Viajes, aventura, gastronomía y análisis del turismo global: Travesía Blu del 25 de abril de 2026

Actualizado: 25 de abr, 2026
Estos fueron algunos de los temas tratados en Travesía Blu de este sábado, 25 de abril de 2026:
- Roberto Hernández – guía de aventura en Ecuador
Explicó la experiencia de explorar la Cueva de los Tayos en Ecuador, destacando su valor geológico, místico y de aventura extrema. También detalló cómo se realizan las expediciones y su complejidad logística.
- Cristian Camilo Sánchez – chef del restaurante Waku
Presentó una propuesta gastronómica del Caribe colombiano basada en ingredientes locales y sostenibles. Destacó la experiencia sensorial y cultural detrás de cada plato.
- Howard Cecil Sáenz Carvajal – director de la cárcel de mediana seguridad de Chiquinquirá
Expuso un proyecto de economía circular en una cárcel, enfocado en reciclaje y reforestación. Subrayó su impacto en la resocialización de los internos.
- Luis Carlos Rueda – periodista de cine (sección Cinema Travel)
Describió el parque Epic Universe en Florida y sus atracciones inspiradas en el cine. Recomendó la experiencia como un destino clave para entretenimiento familiar.
Escuche el programa completo acá: