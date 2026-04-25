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Viajes, aventura, gastronomía y análisis del turismo global: Travesía Blu del 25 de abril de 2026

Escuche las mejores recomendaciones para visitar sitios turísticos de este sábado, 25 de abril de 2026 en Travesía Blu.

Travesía BLU Foto BLU Radio
Travesía BLU //
Foto: BLU Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 25 de abr, 2026

Estos fueron algunos de los temas tratados en Travesía Blu de este sábado, 25 de abril de 2026:

  • Roberto Hernández – guía de aventura en Ecuador
    Explicó la experiencia de explorar la Cueva de los Tayos en Ecuador, destacando su valor geológico, místico y de aventura extrema. También detalló cómo se realizan las expediciones y su complejidad logística.
  • Cristian Camilo Sánchez – chef del restaurante Waku
    Presentó una propuesta gastronómica del Caribe colombiano basada en ingredientes locales y sostenibles. Destacó la experiencia sensorial y cultural detrás de cada plato.
  • Howard Cecil Sáenz Carvajal – director de la cárcel de mediana seguridad de Chiquinquirá
    Expuso un proyecto de economía circular en una cárcel, enfocado en reciclaje y reforestación. Subrayó su impacto en la resocialización de los internos.
  • Luis Carlos Rueda – periodista de cine (sección Cinema Travel)
    Describió el parque Epic Universe en Florida y sus atracciones inspiradas en el cine. Recomendó la experiencia como un destino clave para entretenimiento familiar.

Escuche el programa completo acá:

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