Viajes, aventura, gastronomía y análisis del turismo global: Travesía Blu del 25 de abril de 2026

Estos fueron algunos de los temas tratados en Travesía Blu de este sábado, 25 de abril de 2026:



Roberto Hernández – guía de aventura en Ecuador

Explicó la experiencia de explorar la Cueva de los Tayos en Ecuador, destacando su valor geológico, místico y de aventura extrema. También detalló cómo se realizan las expediciones y su complejidad logística.



– guía de aventura en Ecuador Explicó la experiencia de explorar la Cueva de los Tayos en Ecuador, destacando su valor geológico, místico y de aventura extrema. También detalló cómo se realizan las expediciones y su complejidad logística. Cristian Camilo Sánchez – chef del restaurante Waku

Presentó una propuesta gastronómica del Caribe colombiano basada en ingredientes locales y sostenibles. Destacó la experiencia sensorial y cultural detrás de cada plato.



– chef del restaurante Waku Presentó una propuesta gastronómica del Caribe colombiano basada en ingredientes locales y sostenibles. Destacó la experiencia sensorial y cultural detrás de cada plato. Howard Cecil Sáenz Carvajal – director de la cárcel de mediana seguridad de Chiquinquirá

Expuso un proyecto de economía circular en una cárcel, enfocado en reciclaje y reforestación. Subrayó su impacto en la resocialización de los internos.



– director de la cárcel de mediana seguridad de Chiquinquirá Expuso un proyecto de economía circular en una cárcel, enfocado en reciclaje y reforestación. Subrayó su impacto en la resocialización de los internos. Luis Carlos Rueda – periodista de cine (sección Cinema Travel)

Describió el parque Epic Universe en Florida y sus atracciones inspiradas en el cine. Recomendó la experiencia como un destino clave para entretenimiento familiar.



Escuche el programa completo acá: