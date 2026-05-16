En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Selección Colombia
Iván Cepeda
Clan del Golfo

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Viajes, turismo y experiencias alrededor del mundo: Travesía Blu del 16 de mayo de 2026

Escuche las mejores recomendaciones para visitar sitios turísticos de este sábado, 16 de mayo de 2026 en Travesía Blu.

Travesía BLU Foto BLU Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 16 de may, 2026

Este sábado 16 de mayo de 2026, Travesía Blu propone un viaje sobre turismo, viajes y experiencias de hospedaje, comparando hoteles tradicionales con plataformas como Airbnb.

  • Eduardo Pérez (actor y modelo):
    Habló sobre sus viajes favoritos, destacando a Italia como el país que más lo ha sorprendido y Medellín como su ciudad ideal. También contó experiencias de turismo en Colombia, gastronomía y sus sueños actorales.
  • Walter Luengas (actor):
    Habló de las ventajas de Airbnb por su practicidad y precios, aunque resaltó la importancia de apoyar a los hoteles tradicionales y mejorar constantemente el servicio turístico.
  • María Elena Döering (actriz):
    Dijo que, aunque entiende el auge de plataformas como Airbnb, personalmente sigue prefiriendo hospedarse en hoteles tradicionales.
  • Susana Palazuelos y Eduardo Palazuelos (gastronomía de Acapulco):
    Conversaron sobre la cocina mexicana como una herramienta para promover el turismo y destacaron la gastronomía de Acapulco y Guerrero como parte esencial de la experiencia para los visitantes.
  • Luis Carlos Rueda (Cinema Travel):
    Habló de la película Top Gun y aprovechó para recomendar San Diego, en California, como destino turístico por sus playas, el Comic-Con y el portaaviones USS Midway.
  • Eduardo Klin (Ciclico):
    Explicó cómo su marca colombiana trabaja en moda sostenible mediante reciclaje textil, producción responsable y proyectos de impacto ambiental y social.

Escuche el programa completo aquí:

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Podcast

Programas completos

Publicidad

Publicidad

Publicidad