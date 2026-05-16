Viajes, turismo y experiencias alrededor del mundo: Travesía Blu del 16 de mayo de 2026

Actualizado: 16 de may, 2026
Este sábado 16 de mayo de 2026, Travesía Blu propone un viaje sobre turismo, viajes y experiencias de hospedaje, comparando hoteles tradicionales con plataformas como Airbnb.
- Eduardo Pérez (actor y modelo):
Habló sobre sus viajes favoritos, destacando a Italia como el país que más lo ha sorprendido y Medellín como su ciudad ideal. También contó experiencias de turismo en Colombia, gastronomía y sus sueños actorales.
- Walter Luengas (actor):
Habló de las ventajas de Airbnb por su practicidad y precios, aunque resaltó la importancia de apoyar a los hoteles tradicionales y mejorar constantemente el servicio turístico.
- María Elena Döering (actriz):
Dijo que, aunque entiende el auge de plataformas como Airbnb, personalmente sigue prefiriendo hospedarse en hoteles tradicionales.
- Susana Palazuelos y Eduardo Palazuelos (gastronomía de Acapulco):
Conversaron sobre la cocina mexicana como una herramienta para promover el turismo y destacaron la gastronomía de Acapulco y Guerrero como parte esencial de la experiencia para los visitantes.
- Luis Carlos Rueda (Cinema Travel):
Habló de la película Top Gun y aprovechó para recomendar San Diego, en California, como destino turístico por sus playas, el Comic-Con y el portaaviones USS Midway.
- Eduardo Klin (Ciclico):
Explicó cómo su marca colombiana trabaja en moda sostenible mediante reciclaje textil, producción responsable y proyectos de impacto ambiental y social.
