ChatGPT en Universal Orlando: así puede ayudarle a ahorrar tiempo en las atracciones

Visitar los parques de Universal Orlando Resort puede ser abrumador. Solo entre Universal Studios Florida y Universal Islands of Adventure hay decenas de atracciones, espectáculos y restaurantes. Por eso, durante nuestra visita decidimos hacer un ejercicio práctico: usar ChatGPT para preguntarle qué atracciones valía la pena priorizar.

La idea era sencilla: hacer preguntas rápidas en el celular mientras recorríamos el parque y usar las respuestas como guía.



Las primeras búsquedas: cuáles son las mejores atracciones

Una de las primeras preguntas que hicimos fue pedirle a la IA un ranking de las atracciones más recomendadas.

Ejemplo de búsqueda

Top 10 mejores atracciones de Universal Islands of Adventure según calificaciones de visitantes

Una respuesta típica incluye experiencias como:



Hagrid's Magical Creatures Motorbike Adventure

Jurassic World VelociCoaster

Harry Potter and the Forbidden Journey

The Amazing Adventures of Spider-Man

Con esa lista en la mano, la estrategia fue clara: dirigirnos primero a las atracciones con mayor demanda antes de que las filas crecieran. Y en la práctica funcionó: al llegar temprano a VelociCoaster, la espera fue mucho menor que en horas de la tarde.

Cómo identificar las atracciones mejor calificadas

Otra consulta útil fue pedir las experiencias mejor valoradas por los visitantes.



Ejemplo de búsqueda

Cuáles son las atracciones mejor calificadas en Universal Studios Florida

Entre las recomendaciones suelen aparecer:



Harry Potter and the Escape from Gringotts

Revenge of the Mummy

Hollywood Rip Ride Rockit

Esto resulta útil porque permite identificar rápidamente cuáles experiencias son consideradas imperdibles por otros visitantes.

En un parque con tantas opciones, esa información ayuda a priorizar.

Otra pregunta clave: qué atracciones no valen tanto la espera

El experimento también incluyó una pregunta que muchos visitantes se hacen, pero que pocas veces aparece en las guías oficiales.

Ejemplo de búsqueda

Qué atracciones de Universal Orlando suelen tener largas filas pero no son las más recomendadas

La IA suele identificar experiencias que:



Tienen tiempos de espera altos.

Son simuladores repetitivos.

Tienen alternativas similares en el parque.

Esto no significa que sean malas atracciones, pero sí que pueden dejarse para el final del día o para momentos con menor fila.

Ese tipo de filtro es especialmente útil cuando el tiempo es limitado.

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Usar ChatGPT para crear un itinerario dentro del parque

Una de las funciones más útiles fue pedirle a la IA que organizara el recorrido.

Ejemplo de búsqueda

Crea un itinerario para un día en Islands of Adventure empezando a las 9 am

La respuesta puede sugerir algo como:



9:00 a.m. — Hagrid's Motorbike Adventure Primero, porque es una de las atracciones con mayor demanda.

Primero, porque es una de las atracciones con mayor demanda. 10:00 a.m. — Jurassic World VelociCoaster Aún temprano, antes de que las filas superen una hora.

Aún temprano, antes de que las filas superen una hora. 11:00 a.m. — Harry Potter and the Forbidden Journey

12:00 p.m. — Recorrer The Wizarding World of Harry Potter

Tener esa hoja de ruta en el celular facilita mucho la planificación.

Qué tipo de preguntas funcionan mejor

Durante la prueba notamos que las respuestas de la IA mejoran cuando la pregunta es específica.

Algunos ejemplos útiles:



Para familias: Mejores atracciones para niños en Universal Orlando

Mejores atracciones para niños en Universal Orlando Para quienes tienen poco tiempo: Atracciones imperdibles si solo tengo 5 horas en Universal Studios

Atracciones imperdibles si solo tengo 5 horas en Universal Studios Para evitar filas: Qué atracciones visitar primero en Islands of Adventure

Entre más detallada sea la pregunta, más útil será la recomendación. Herramientas como ChatGPT pueden funcionar como un asistente de viaje en tiempo real. En parques tan concurridos como Universal Orlando Resort, donde las filas pueden superar una hora en algunas atracciones, tener una guía rápida para decidir qué hacer primero puede marcar la diferencia.

No reemplaza las aplicaciones oficiales del parque, pero sí puede complementar la planificación con recomendaciones, comparaciones y rutas sugeridas. Y lo más interesante es que basta con hacer una pregunta desde el celular mientras se camina por el parque.

