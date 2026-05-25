De la bandeja paisa al sancocho: reinventan platos colombianos con carne de EE. UU.

La cocina colombiana vuelve a ponerse en el centro de una apuesta gastronómica que busca combinar tradición y nuevas experiencias culinarias. La Federación de Exportadores de Carne de Estados Unidos, conocida como USMEF Colombia, lanzó “Extranjeramente Criollo”, una iniciativa que pretende reinterpretar algunos de los platos más emblemáticos del país utilizando cortes de carne provenientes de Estados Unidos.

La propuesta recorrerá distintas regiones de Colombia para explorar cómo recetas tradicionales pueden adaptarse a nuevos ingredientes sin perder su esencia. El proyecto tendrá presencia en municipios, restaurantes, hoteles y eventos gastronómicos, donde chefs y cocineros locales serán protagonistas de una experiencia que mezcla técnicas colombianas con productos internacionales.

Uno de los ejes principales de la iniciativa es una serie web liderada por el chef Nicolás Díaz, quien viajó junto a cocineros regionales por departamentos como Antioquia, Boyacá, Bolívar, Santander, el Eje Cafetero y los Llanos Orientales. Allí, las cámaras registraron la preparación de platos típicos como la bandeja paisa, la cazuela de fríjoles, el sancocho, la posta negra, la sobrebarriga, la carne oreada y la tradicional carne a la llanera.

La intención, según los organizadores, no es transformar las recetas originales, sino demostrar cómo determinados cortes de carne pueden complementar sabores y técnicas profundamente arraigadas en cada territorio. Cada episodio mostrará la historia detrás de las preparaciones y el vínculo cultural que existe alrededor de la comida típica colombiana.



“Extranjeramente Criollo es una manera de acercarnos a la cocina colombiana desde el respeto y de encontrar cómo nuestros cortes pueden integrarse para potenciar sabores y crear nuevas experiencias”, explicó María Isabel Ruíz, representante de USMEF Colombia.

Además de la experiencia gastronómica, la campaña busca impulsar el turismo y dinamizar el sector de alimentos en varias regiones. Las primeras activaciones comenzaron en El Retiro, Antioquia, donde cocineros, empresarios y comunidades locales participaron en encuentros alrededor de la cocina tradicional.

La iniciativa llega en un momento en el que el consumo de proteínas animales continúa creciendo en Colombia. De acuerdo con cifras compartidas por USMEF, el consumo per cápita de carne de res y cerdo alcanzó los 34,2 kilogramos en 2025, mientras que las importaciones de carne desde Estados Unidos llegaron a 128.200 toneladas, con un valor cercano a los 405 millones de dólares.

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Con esta apuesta, “Extranjeramente Criollo” busca abrir nuevas posibilidades para la gastronomía colombiana, manteniendo intacta la identidad de los platos tradicionales, pero permitiendo que nuevos ingredientes entren en diálogo con recetas que han pasado de generación en generación.