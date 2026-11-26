El comportamiento de los viajeros colombianos muestra una importante transformación caracterizada por un mayor dinamismo, una alta frecuencia de desplazamiento y una notable apertura hacia destinos no convencionales. Durante 2026, las tendencias de viaje reflejan a un usuario que busca adaptar sus experiencias a sus necesidades personales, combinando la planificación anticipada para el exterior con la espontaneidad en el turismo nacional.

Destinos preferidos: el reinado del sol y el despegue de la diversificación

En el panorama nacional, los destinos costeros tradicionales se mantienen como los favoritos indiscutibles. Cartagena encabeza las preferencias con un crecimiento del 69% en reservas, seguida por Santa Marta con un 50% y San Andrés con un 42%. Estas tres ciudades representan en conjunto el 75,8% de las reservas nacionales. No obstante, se observa un emergente interés por explorar nuevas geografías dentro del país, donde ciudades como Montería registran un alza del 216% y Cúcuta un 197%.

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A nivel internacional, los lugares de playa y sol de la región encabezan las elecciones: Cancún creció un 91%, Punta Cana un 80% y Madrid un 18%, concentrando entre los tres el 52,5% de las reservas internacionales. La gran novedad del año la protagonizan destinos alternativos de larga distancia o no tradicionales, donde Montego Bay en Jamaica tuvo un impresionante incremento del 413% y Tokio en Japón creció un 381%, de acuerdo con datos entregados por Viajes Falabella.

Tokio, Japón Foto: Unsplash

Hábitos de viaje: escapadas breves y decisiones de última hora

La manera de estructurar los viajes dentro de Colombia muestra una marcada orientación hacia viajes más cortos y frecuentes. Las reservas de escapadas de 1 a 2 días de duración se incrementaron un 11%, mientras que las estadías que combinan vuelo y alojamiento suelen promediar entre tres y cuatro noches. Al analizar la duración global de los viajes, el 54,2% de los desplazamientos dura entre uno y cuatro días, y un 26,4% entre cinco y siete días.



Esta búsqueda de flexibilidad se refleja en la anticipación de compra para el mercado nacional, la cual disminuyó de 30 a 25 días en reservas de solo hotel y de 32 a 30,5 días para solo vuelo. Por el contrario, los viajes internacionales demandan un mayor tiempo de preparación: las compras de paquetes turísticos internacionales se realizan con 77 días de anticipación, los vuelos con 63 días y los circuitos organizados con 124 días.

¿Con quién viajan los colombianos y cómo reservan?

En relación con la compañía de viaje, las parejas constituyen el grupo principal con el 35,9% de los viajes, seguidas por los grupos de amigos o conocidos con un 32,4%, los viajes familiares con un 23,4% y los viajeros solitarios con un 6,9%.

Pareja viajando. Foto: Freepik, CAR.