El mapa de conectividad turística en la región del Caribe suma una importante novedad para los viajeros. Copa Airlines inauguró oficialmente su nueva ruta directa que conecta la Ciudad de Panamá con la Isla de Margarita, uno de los destinos más emblemáticos del Caribe venezolano. Esta operación aérea enlaza de forma directa el Aeropuerto Internacional de Tocumen, reconocido como el principal centro de conexiones o Hub de las Américas, con el Aeropuerto Internacional General en Jefe Santiago Mariño, ubicado en Porlamar, dentro del estado venezolano de Nueva Esparta.

La apertura de esta ruta responde al objetivo de fortalecer la presencia de la aerolínea de bandera panameña en territorio venezolano, facilitando tanto el flujo de turistas internacionales hacia las playas caribeñas como el desplazamiento de los residentes locales hacia una amplia red de destinos en el continente.

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Conectividad continental

La directiva de la aerolínea ha remarcado la trascendencia estratégica de esta adición a su red regional. En declaraciones oficiales, el presidente ejecutivo de Copa Airlines, Pedro Heilbron, afirmó que la compañía confía plenamente en el potencial turístico y económico de la Isla de Margarita. Asimismo, expresó la convicción de que la conectividad ofrecida por la aerolínea actuará como un catalizador para el renacer turístico de este destino costero.

Heilbron enfatizó que Venezuela constituye un mercado de gran relevancia para Copa Airlines. La incorporación de Porlamar a su itinerario permite ampliar la red de rutas de la empresa, brindando a los pasajeros procedentes del estado Nueva Esparta más alternativas para viajar hacia diversos destinos en Norteamérica, Centroamérica, Suramérica y el Caribe a través de las facilidades operativas del aeropuerto de Tocumen.



Isla Margarita Foto: AFP

Sol, gastronomía y patrimonio: atractivos para el viajero

La Isla de Margarita es célebre por brindar una experiencia turística integral que combina escenarios naturales, gastronomía local y patrimonio histórico. Según lo expresado por Copa Airlines en su comunicado, el destino sobresale por sus diversos atractivos:



Playas destacadas : Para quienes buscan disfrutar del mar y los deportes acuáticos, la isla ofrece playas reconocidas como El Agua, Parguito y El Yaque

: Para quienes buscan disfrutar del mar y los deportes acuáticos, la isla ofrece playas reconocidas como El Agua, Parguito y El Yaque Patrimonio e historia: El destino alberga valiosos monumentos culturales e históricos, entre los que destacan el Castillo de San Carlos de Borromeo y la Basílica de Nuestra Señora del Valle

El destino alberga valiosos monumentos culturales e históricos, entre los que destacan el Castillo de San Carlos de Borromeo y la Basílica de Nuestra Señora del Valle Gastronomía tradicional: La oferta culinaria local permite a los visitantes degustar sabores autóctonos del Caribe venezolano durante su estancia.

Adicionalmente, en las cercanías de la Isla de Margarita se ubican las islas de Coche y Cubagua. En esta última se conservan las ruinas de Nueva Cádiz, reconocido como uno de los primeros asentamientos españoles en Suramérica, lo que suma un relevante atractivo histórico y arqueológico para los visitantes.

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Detalles operativos del vuelo

Para los viajeros y agencias de viajes que planifiquen próximos itinerarios, los detalles operativos de la ruta se detallan a continuación:

Frecuencia: La ruta cuenta con tres vuelos semanales programados los días martes, jueves y domingos.

Vuelo de Ida (CM651): Despega del Aeropuerto Internacional de Tocumen a las 9:50 a.m. y aterriza en el Aeropuerto Internacional General en Jefe Santiago Mariño de Porlamar a las 1:36 p.m. (hora local de cada ciudad).

Vuelo de Regreso (CM652): Parte de Porlamar a las 2:46 p.m. y llega a la Ciudad de Panamá a las 4:30 p.m. (hora local de cada ciudad).