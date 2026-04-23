Fiestas de San Pedro en Neiva; así quedó la programación este año

Con una amplia variedad de eventos tradicionales del pueblo opita, que incluyen reinados, desfiles, comparsas, música, danzas, artesanías y conciertos, fue presentada oficialmente la programación de la versión 65 del Festival del Bambuco en San Juan y San Pedro.

La celebración tendrá este año una conmemoración especial por los 90 años de la composición del Sanjuanero Huilense, una obra que hoy sigue siendo el alma de la fiesta opita. Además, contará con la presencia de Indonesia como país invitado.

“Hoy presentamos con orgullo la programación oficial de la versión 65 del Festival del bambuco en San Juan y San Pedro, 18 días de fiesta del 12 al 29 de junio que contara con más de 70 eventos que exaltan nuestra identidad, fortalece nuestra economía y proyectan al Huila como un gran destino cultural de Colombia”, indicó el gobernador del Huila Rodrigo Villalba Mosquera

Este año se contará con la participación de cerca de 3.800 artistas, superando la meta del año anterior. Tras una rigurosa convocatoria, se seleccionaron 25 parejos de baile y 10 orquestas regionales que engalanarán los escenarios principales.



“Contamos con 3.800 artistas que nos van a acompañar en esta versión 65 del Festival. Los desfiles tendrán narrativas importantes, con carrozas que cuentan historias inspiradas en ‘Manos que tejen el Huila’, es decir, un homenaje a nuestras portadoras de la tradición, quienes transforman la materia prima en piezas únicas, tradicionales y ancestrales. También estará la temática ‘Río Magdalena, canto de vida e identidad’, porque a través de su cauce se tejen historias de mitos, leyendas, oficios artesanales y de pescadores”, indicó María Liliana Quimbaya, secretaria de Cultura del Huila.

La programación incluye el concierto “La Combinación Perfecta”, que llega a su séptima versión y reúne para estas festividades una nómina de artistas de primer nivel.

Este año estarán Grupo Firme y se confirmó también la presentación de J Balvin en la capital opita el 28 de junio, en la Arena LMP que se instala exclusivamente para el concierto.