La tendencia que los colombianos siguen a la hora de viajar en 2026: más del 57 %

La forma en que los colombianos organizan sus vacaciones está cambiando. Más allá de elegir un destino o reservar un alojamiento, cada vez son más las personas que quieren participar activamente en la planeación de sus viajes y asumir el control de la experiencia desde el inicio.

Así lo revela el más reciente estudio de tendencias de viaje 2026 elaborado por Booking.com, el cual señala que el perfil predominante entre los viajeros del país es el del “organizador entusiasta”, correspondiente al 57 % de los encuestados. Se trata de personas que disfrutan encargarse de la logística del viaje, investigar destinos, coordinar itinerarios y tomar decisiones sobre las actividades y reservas.

El informe evidencia un cambio en los hábitos de viaje de los colombianos, impulsado por el acceso a plataformas digitales, redes sociales y herramientas tecnológicas que facilitan la organización de las vacaciones.

“El viajero colombiano está cada vez más involucrado en cada etapa de la experiencia turística y busca herramientas que le permitan tener mayor control, flexibilidad e inspiración al momento de viajar. Al mismo tiempo, vemos cómo las redes sociales y la tecnología continúan transformando la manera en que las personas descubren y planean sus viajes”, afirmó Leopoldo Pérez, Regional Manager de Booking.com.



Los perfiles de viajeros en Colombia

Además del organizador entusiasta, el estudio identificó otros cuatro perfiles entre los viajeros colombianos, dependiendo de su nivel de participación en la planeación de las vacaciones.