Visita del papa impulsa a la Sagrada Familia: prevén nueva cifra récord de turistas

La visita del papa León XIV a la Sagrada Familia de Barcelona podría convertirse en un poderoso impulso para el turismo internacional y llevar al emblemático templo a alcanzar cifras históricas de visitantes, según expertos del sector.

La basílica, considerada el monumento más visitado de España, recibió durante 2025 cerca de 4,9 millones de personas. Ahora, la exposición mediática generada por la presencia del pontífice la ha colocado nuevamente en el centro de la atención mundial, lo que podría traducirse en un aumento significativo de viajeros interesados en conocer la obra maestra de Antoni Gaudí.

Las imágenes del papa durante la ceremonia de bendición de la Torre de Jesús, así como el espectáculo de luces y drones que proyectó el rostro de Gaudí sobre el cielo de Barcelona, tuvieron una amplia difusión en redes sociales y medios internacionales. Para los especialistas, este impacto representa una campaña de promoción turística de alcance global.

Luisa Fanjul, directora de la Cátedra de Turismo, Comunicación y Tecnología de la Universidad Europea, señaló que el efecto de este tipo de acontecimientos trasciende el ámbito religioso y fortalece el atractivo internacional del destino. Según explicó, Barcelona podría consolidarse aún más como referente del turismo cultural en Europa, en un contexto donde el gasto promedio de los visitantes en España muestra señales de desaceleración.



La experta considera que la visibilidad obtenida gracias a la visita papal también puede incrementar el valor percibido del destino y respaldar la tendencia al alza en los precios turísticos.

Sagrada Familia Foto: AFP

Barcelona refuerza su atractivo cultural

El evento coincide con una recuperación del posicionamiento de Barcelona como destino turístico de referencia en España. Un reciente informe de Exceltur destaca el fortalecimiento de la imagen de la ciudad como un centro cultural y de innovación.

Entre los visitantes de la Sagrada Familia predominan los turistas procedentes de Estados Unidos, que representan más del 15 % del total. Les siguen los viajeros chinos, italianos, franceses y surcoreanos. En el caso de China, el crecimiento fue especialmente notable durante el último año.

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Por su parte, Jordi Clos, presidente del Consorcio de Turismo de Barcelona, destacó la capacidad de la ciudad para albergar acontecimientos de relevancia internacional y aseguró que el acto encabezado por el papa contribuye a consolidar un nuevo símbolo de alcance universal asociado a la capital catalana.

El legado de Gaudí sigue atrayendo millones

El éxito de la Sagrada Familia también se refleja en sus resultados económicos. Durante 2025, la basílica registró ingresos por 134,5 millones de euros, provenientes en su mayoría de la venta de entradas. Una parte importante de estos recursos se destina a financiar la construcción y conservación del templo.

El atractivo de Gaudí se extiende además a otros lugares emblemáticos de Barcelona. El Park Güell recibe cerca de 4,7 millones de visitantes cada año, mientras que la Casa Batlló superó los 1,9 millones de turistas en 2024, con un crecimiento superior al 20 % frente al año anterior.

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Crece la preocupación vecinal

Sin embargo, la posibilidad de un nuevo aumento en la llegada de turistas también genera inquietud entre los residentes del sector. Aunque alrededor de cinco millones de personas ingresan anualmente a la basílica, las autoridades municipales calculan que entre 18 y 22 millones de visitantes recorren cada año los alrededores del monumento.

Los vecinos advierten que la zona ya soporta una elevada presión turística. Algunos residentes consideran difícil imaginar un incremento adicional del flujo de visitantes en un área donde diariamente circulan decenas de miles de personas atraídas por uno de los íconos arquitectónicos más reconocidos del mundo.