¿Real Madrid o Barcelona? El papa León XIV revela de qué equipo es aficionado

El papa León XIV confesó este sábado, durante el vuelo que lo trasladó a España para el inicio de su visita por varias ciudades hasta el próximo día 12, que, aunque la figura del pontífice "es de todos los equipos", él es "del Real Madrid".

Al hablar con los periodistas que viajaban con él en el avión papal, el Santo Padre, que como prior de los agustinos realizó cerca de 50 viajes a España, bromeó sobre fútbol y reconoció que, aunque el papa "es de todos los equipos", el estadounidense Robert Francis Prevost "es del Real Madrid", aunque no especificó más detalles.

Cuando Prevost fue elegido papa en mayo de 2025, el club merengue lo felicitó mediante un comunicado oficial, deseándole "un futuro venturoso al frente de la Iglesia católica y de la comunidad cristiana", y le manifestó la "seguridad" de que su pontificado "contribuirá a seguir profundizando en la paz, la solidaridad, la fraternidad y la justicia en el mundo".

El sucesor de Francisco, quien era un reconocido amante del fútbol y, en particular, fanático del San Lorenzo argentino, es también un gran aficionado a los deportes, especialmente al tenis y al béisbol.



Además, por el tiempo que vivió en Perú, país del que, además de estadounidense, tiene la nacionalidad, adquirió cierto gusto por el fútbol.

Durante la agenda oficial del viaje, que comenzó este sábado en Madrid y lo llevará también a Barcelona, Gran Canaria y Tenerife, el pontífice incluirá entre sus actividades un encuentro con representantes de la cultura, el arte, la economía y el deporte en el Movistar Arena de la capital, el domingo 7, y, un día después, un encuentro multitudinario en el estadio Santiago Bernabéu, donde juega como local el Real Madrid.

Consultado a bordo del avión papal sobre si ha aprendido algo de catalán, aseguró que "solo sabe decir bon dia".

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Real Madrid vs Barça? "That's easy...the Pope is for all teams, but Prevost is Real Madrid" #españa @Pontifex pic.twitter.com/MJQn41QSw5 — Elise Ann Allen (@eliseannallen) June 6, 2026

Florentino Pérez agradece que el papa sea madridista

Florentino Pérez, presidente en funciones del Real Madrid y candidato a la reelección, dio este sábado la "bienvenida" a España al papa y declaró que para todos los seguidores es "un orgullo" que León XIV sea seguidor del conjunto merengue.

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El máximo dirigente del Real Madrid, en su discurso de cierre de campaña, aprovechó para dedicar unas palabras a León XIV, que llegó este sábado a la capital española, donde estará hasta el martes, día en que se marchará a Barcelona.

"Quisiera dar la bienvenida a España a León XIV. Hoy ha dicho en el avión que le trasladaba a España desde Roma que es del Real Madrid, y eso para nosotros es un orgullo. Bienvenido, Santidad", dijo Florentino en su discurso.

Florentino Pérez se refirió a unas palabras de León XIV durante el vuelo que le trasladó a España para el inicio de su visita por varias ciudades del país hasta el próximo día 12, en las que apuntó que, aunque la figura del pontífice "es de todos los equipos", él es "del Real Madrid".

Al hablar con los periodistas que viajaban con él en el avión papal, el Santo Padre, que como prior de los agustinos realizó cerca de cincuenta viajes a España, bromeó sobre fútbol y reconoció que, aunque el papa "es de todos los equipos", el estadounidense Robert Francis Prevost "es del Real Madrid", aunque no especificó más detalles.