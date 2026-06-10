El papa bendice la Torre de Jesús de la Sagrada Familia, obra del "arquitecto de Dios"

El papa León XIV bendijo este miércoles en Barcelona, esparciendo el agua bendita con el hisopo, la Torre de Jesús, la más alta de la Basílica de la Sagrada Familia y del mundo, y afirmó que es obra del "arquitecto de Dios", en referencia a Antoni Gaudí.

En el día en que se cumplen 100 años del fallecimiento de Gaudí, el pontífice, acompañado de los reyes de España, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y el de la Generalitat de Cataluña (región donde se encuentra Barcelona), Salvador Illa, bendijo la torre tras y alzar la mirada hacia la cruz que la corona, iluminada por primera vez.

En un discurso frente a miles de feligreses en el exterior de la basílica, el santo padre calificó a Antoni Gaudí como el "arquitecto de Dios".

"Inauguramos esta torre en el centenario de la muerte del benefactor Antoni Gaudí, arquitecto de Dios", declaró el papa.



También dedicó un recuerdo a los "que han trabajado en la construcción de esta casa de oración en la que encontrar paz y consuelo".

Tras la bendición, el coro de niños cantó con lámparas y, paulatinamente, se fueron enciendo las diferentes partes de la fachada del Nacimiento y del resto de la Sagrada Familia, en un espectáculo que encandiló a los presentes.

Durante el acto, el pontífice rindió homenaje a Antoni Gaudí, a quien calificó como el "arquitecto de Dios", en el centenario de su fallecimiento. Foto: EFE

El trabajo pendiente

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La basílica tiene 19 torres: doce campanarios dedicados a sendos apóstoles, agrupados de cuatro en cuatro en las fachadas (falta aún por construir los de la fachada de la Gloria) y seis cimborrios centrales, que son la torre de María, de los cuatro evangelistas y la de Jesús, cuya construcción se ha terminado este año.

Queda aún trabajo para terminar partes del interior y la instalación del ascensor que permitirá subir hasta la cruz, que tiene un mirador en su interior.

Una cruz de cuatro brazos con geometría de doble giro, revestida de vidrio, que, para comprobar que podía resistir los embates de los elementos naturales, fue sometida a descargas eléctricas de potencias similares a tormentas y vientos superiores a 150 km/h.

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Terminada la edificación de la Torre de Jesús, la última gran etapa de la construcción de la basílica, que podría durar una década más, es la fachada de la Gloria, que es la puerta principal de la basílica.