Vuelos internacionales saldrán más económicos por decisión de una aerolínea: tiquetes desde $500.000

Los viajeros que buscan salir del país durante el segundo semestre de este año 2026 tienen una nueva alternativa para encontrar vuelos más económicos de lo habitual. Ante esta oportunidad, la aerolínea de bajo costo JetSmart dio a conocer una campaña promocional con tarifas especiales para conectar a Colombia con Perú, especialmente para quienes tienen como destino Lima.

La promoción incluye vuelos desde algunas ciudades colombianas con precios desde $510.000 por trayecto, un valor que, según reveló la compañía, ya incluye las tasas aeroportuarias y los impuestos correspondientes. Sin embargo, las tarifas estarán disponibles únicamente mientras haya cupos dentro de la campaña.

JetSmart ofrece vuelos a Lima desde Medellín y Cartagena

La aerolínea confirmó dos rutas con precios promocionales para los pasajeros que buscan viajar hacia Perú:



Medellín – Lima: tiquetes desde $510.000 por trayecto.

Cartagena – Lima: tarifas desde $532.500 por trayecto.

JetSmart señaló que los valores publicados corresponden al precio final del tiquete, por lo que los viajeros podrán conocer desde el inicio cuánto deberán pagar por el vuelo. No obstante, el costo puede aumentar si durante la compra se agregan servicios adicionales.



Entre las opciones que pueden generar cobros extra están:



Equipaje adicional.

Selección de asiento.

Embarque prioritario.

Otros servicios complementarios.

Lima, Perú, la mágica ciudad con historia arqueológica Suministrada

¿Cuándo estarán disponibles las promociones de vuelos a Lima?

De acuerdo con la compañía, las tarifas especiales estarán habilitadas para viajes programados entre el 1 de agosto de 2026 y el 3 de diciembre de 2026. La aerolínea recomendó a los pasajeros realizar las reservas con anticipación, debido a que las promociones dependen de la disponibilidad de sillas en cada vuelo y pueden agotarse rápidamente.

Publicidad

JetSmart recordó que las condiciones comerciales aplican según las fechas seleccionadas y la disponibilidad de la oferta al momento de realizar la compra.

Beneficio para usuarios del programa AAdvantage

Dentro de la campaña, JetSmart también destacó una opción para los viajeros que hacen parte del programa de fidelización AAdvantage, quienes podrán acceder a estos vuelos mediante el canje de millas.

Publicidad

Según la información entregada por la aerolínea, los usuarios podrán redimir sus viajes desde 3.000 millas, aunque deberán asumir las tasas e impuestos correspondientes para completar la emisión del tiquete.

Con esta promoción, JetSmart busca facilitar los viajes internacionales entre Colombia y Perú durante el cierre de 2026, ofreciendo alternativas económicas para quienes desean conocer Lima o programar sus desplazamientos con anticipación.

Preguntas relacionadas: