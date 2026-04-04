Feria de las Dos Ruedas agota espacios en su edición 18: Autos y Motos, programa 4 de abril de 2026

En Autos y Motos de este sábado, 4 de abril de 2026, estos fueron los temas:
- Tras enfrentarse a 48 competidores de todo el mundo y superar en la votación final al Hyundai Palisade y al Nissan Leaf, el BMW iX3 se quedó con el premio al Carro Mundial del Año 2026.
- En la celebración de sus 18 años, la Feria de las Dos Ruedas reafirma su liderazgo en América al alcanzar la ocupación total de sus espacios comerciales desde diciembre.
- El Volkswagen Tera se consolida como uno de los vehículos más exitosos de América Latina a menos de un año de su llegada al mercado.
El transporte de carga en Colombia mantiene una tendencia positiva tras movilizar más de 12 millones de toneladas en febrero de 2026, lo que representa un crecimiento del 1,3 % frente al mismo periodo del año anterior.
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