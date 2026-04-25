Inicia el Salón del Automóvil de Beijing 2026: Autos y Motos, programa 25 de abril de 2026

Actualizado: 25 de abr, 2026
En Autos y Motos de este sábado, 25 de abril de 2026, estos fueron los temas:
- El grupo Astara confirmó el nombramiento de Jorge González como nuevo director ejecutivo de operaciones para Latinoamérica.
- GAC Colombia anunció, desde la International Partner Conference 2026 en China, que se posiciona entre los mejores dealers globales de la marca gracias a sus resultados.
- Automercol, concesionario con 75 años de trayectoria en la comercialización de vehículos de lujo en Colombia, fue reconocido por cuarto año consecutivo como Dealer of the Year de Mercedes-Benz.
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