En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Masacre en Cúcuta
Reunión Petro - Delcy Rodríguez
Asesinato de exreina de belleza en México
Angie Rodríguez

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Inicia el Salón del Automóvil de Beijing 2026: Autos y Motos, programa 25 de abril de 2026

La pasión por el mundo de los vehículos en Autos y Motos del 25 de abril de 2026.

Autos y Motos - 700 programas
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 25 de abr, 2026

En Autos y Motos de este sábado, 25 de abril de 2026, estos fueron los temas:

  • El grupo Astara confirmó el nombramiento de Jorge González como nuevo director ejecutivo de operaciones para Latinoamérica.
  • GAC Colombia anunció, desde la International Partner Conference 2026 en China, que se posiciona entre los mejores dealers globales de la marca gracias a sus resultados.
  • Automercol, concesionario con 75 años de trayectoria en la comercialización de vehículos de lujo en Colombia, fue reconocido por cuarto año consecutivo como Dealer of the Year de Mercedes-Benz.

Escuche el programa completo aquí:

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Podcast

Programas completos

Publicidad

Publicidad

Publicidad