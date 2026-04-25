Inicia el Salón del Automóvil de Beijing 2026: Autos y Motos, programa 25 de abril de 2026

En Autos y Motos de este sábado, 25 de abril de 2026, estos fueron los temas:



El grupo Astara confirmó el nombramiento de Jorge González como nuevo director ejecutivo de operaciones para Latinoamérica.

como nuevo director ejecutivo de operaciones para Latinoamérica. GAC Colombia anunció, desde la International Partner Conference 2026 en China, que se posiciona entre los mejores dealers globales de la marca gracias a sus resultados.

Automercol, concesionario con 75 años de trayectoria en la comercialización de vehículos de lujo en Colombia, fue reconocido por cuarto año consecutivo como Dealer of the Year de Mercedes-Benz.

Escuche el programa completo aquí: