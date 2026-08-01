Licitación de proyecto vial fue declarada desierta: Autos y Motos, programa 1 de agosto de 2026

En Autos y Motos de este sábado, 1 de agosto de 2026, estos fueron los temas:



IDU declara desierta la licitación de la renovación de la calle 13 : La obra, valorada en 2,4 billones de pesos, contempla una troncal de TransMilenio, adecuaciones para el SITP y mejoras en capacidad y seguridad vial.

: La obra, valorada en 2,4 billones de pesos, contempla una troncal de TransMilenio, adecuaciones para el SITP y mejoras en capacidad y seguridad vial. Bogotá será sede de la primera competencia urbana de enduro: La capital recibirá el Red Bull Moto Urbano, con 16 pilotos nacionales e internacionales.

Renting Colombia inaugura nueva sede de vehículos usados en Bogotá: Busca aprovechar que Bogotá concentra más del 42 % del comercio de vehículos usados del país y ofrecer un portafolio de más de 2.000 vehículos.

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