En Autos y Motos de este sábado, 28 de noviembre de 2026, estos fueron los temas:



La industria de las motos relanzó la campaña de seguridad vial “El Destino es Volver” . Ocho ensambladoras que representan cerca del 95 % de las motocicletas comercializadas en Colombia se unieron nuevamente a la iniciativa. En el país se registran en promedio 24 muertes diarias en siniestros viales y más del 63 % de las víctimas fatales son motociclistas.

. Ocho ensambladoras que representan cerca del 95 % de las motocicletas comercializadas en Colombia se unieron nuevamente a la iniciativa. En el país se registran en promedio 24 muertes diarias en siniestros viales y más del 63 % de las víctimas fatales son motociclistas. Andemos propuso un IVA del 10 % para carros híbridos y eléctricos. El gremio planteó una tarifa diferencial que duplicaría el actual 5 %, pero evitaría que estos vehículos pasen directamente al 19 %, en medio de la discusión fiscal que preocupa al sector automotor.

El gremio planteó una tarifa diferencial que duplicaría el actual 5 %, pero evitaría que estos vehículos pasen directamente al 19 %, en medio de la discusión fiscal que preocupa al sector automotor. Foton presentó tres nuevas alternativas eléctricas para transporte de carga . La marca, que cumple 20 años en Colombia, mostró la minitruck Wonder, el camión liviano Miller EV y la pickup e-Tunland, esta última disponible con tracción 4x2 y 4x4.

. La marca, que cumple 20 años en Colombia, mostró la minitruck Wonder, el camión liviano Miller EV y la pickup e-Tunland, esta última disponible con tracción 4x2 y 4x4. BYD cerró el Salón del Automóvil con más de 3.000 reservas . La marca reportó 3.027 separaciones, equivalentes a unas 275 por día durante el evento. Entre sus referencias con mayor movimiento estuvieron el Sealion, el Yuan Up y el Seagull.

. La marca reportó 3.027 separaciones, equivalentes a unas 275 por día durante el evento. Entre sus referencias con mayor movimiento estuvieron el Sealion, el Yuan Up y el Seagull. Las 50 unidades iniciales del nuevo Renault 4 E-Tech se agotaron en dos días . La marca llevó una edición limitada para preventa durante el Salón del Automóvil y vendió completamente ese primer lote. Renault reportó además 1.339 vehículos vendidos en Corferias.

. La marca llevó una edición limitada para preventa durante el Salón del Automóvil y vendió completamente ese primer lote. Renault reportó además 1.339 vehículos vendidos en Corferias. Cali avanza con un nuevo tramo de la Troncal Oriental del MIO . El proyecto tendrá una inversión superior a $132.000 millones y contempla 3,1 kilómetros de corredor exclusivo, cinco estaciones y nuevas conexiones viales en el sur de la ciudad.

. El proyecto tendrá una inversión superior a $132.000 millones y contempla 3,1 kilómetros de corredor exclusivo, cinco estaciones y nuevas conexiones viales en el sur de la ciudad. Marc Márquez anunció su retiro después de conquistar su décimo título mundial. El español cerró su carrera con ocho campeonatos en la categoría reina, 106 victorias, 134 podios y 78 poles en MotoGP.

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