Actualizado: 28 de nov, 2026
En Autos y Motos de este sábado, 28 de noviembre de 2026, estos fueron los temas:
- La industria de las motos relanzó la campaña de seguridad vial “El Destino es Volver”. Ocho ensambladoras que representan cerca del 95 % de las motocicletas comercializadas en Colombia se unieron nuevamente a la iniciativa. En el país se registran en promedio 24 muertes diarias en siniestros viales y más del 63 % de las víctimas fatales son motociclistas.
- Andemos propuso un IVA del 10 % para carros híbridos y eléctricos. El gremio planteó una tarifa diferencial que duplicaría el actual 5 %, pero evitaría que estos vehículos pasen directamente al 19 %, en medio de la discusión fiscal que preocupa al sector automotor.
- Foton presentó tres nuevas alternativas eléctricas para transporte de carga. La marca, que cumple 20 años en Colombia, mostró la minitruck Wonder, el camión liviano Miller EV y la pickup e-Tunland, esta última disponible con tracción 4x2 y 4x4.
- BYD cerró el Salón del Automóvil con más de 3.000 reservas. La marca reportó 3.027 separaciones, equivalentes a unas 275 por día durante el evento. Entre sus referencias con mayor movimiento estuvieron el Sealion, el Yuan Up y el Seagull.
- Las 50 unidades iniciales del nuevo Renault 4 E-Tech se agotaron en dos días. La marca llevó una edición limitada para preventa durante el Salón del Automóvil y vendió completamente ese primer lote. Renault reportó además 1.339 vehículos vendidos en Corferias.
- Cali avanza con un nuevo tramo de la Troncal Oriental del MIO. El proyecto tendrá una inversión superior a $132.000 millones y contempla 3,1 kilómetros de corredor exclusivo, cinco estaciones y nuevas conexiones viales en el sur de la ciudad.
- Marc Márquez anunció su retiro después de conquistar su décimo título mundial. El español cerró su carrera con ocho campeonatos en la categoría reina, 106 victorias, 134 podios y 78 poles en MotoGP.
Escuche el programa completo aquí: