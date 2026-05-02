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Nissan fortalece su presencia en Latinoamérica: Autos y Motos, programa 2 de mayo de 2026

La pasión por el mundo de los vehículos en Autos y Motos del 2 de mayo de 2026.

Autos y Motos - 700 programas
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 2 de may, 2026

En Autos y Motos de este sábado, 2 de mayo de 2026, estos fueron los temas:

  • Nissan confirmó el inicio de su plan de expansión por Latinoamérica, impulsado desde su planta de Resende en Brasil.
  • Volvo Cars inició la producción del nuevo EX60 totalmente eléctrico y anunció que las entregas a clientes comenzarán a principios del próximo verano.
  • Kia Colombia anunció que su objetivo para 2026 es consolidarse como la marca líder del mercado automotor en el país.

Escuche el programa completo aquí:

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