Nissan fortalece su presencia en Latinoamérica: Autos y Motos, programa 2 de mayo de 2026

En Autos y Motos de este sábado, 2 de mayo de 2026, estos fueron los temas:



Nissan confirmó el inicio de su plan de expansión por Latinoamérica , impulsado desde su planta de Resende en Brasil.

, impulsado desde su planta de Resende en Brasil. Volvo Cars inició la producción del nuevo EX60 totalmente eléctrico y anunció que las entregas a clientes comenzarán a principios del próximo verano.

Kia Colombia anunció que su objetivo para 2026 es consolidarse como la marca líder del mercado automotor en el país.

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