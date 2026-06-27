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Nuevo avance en la construcción del Metro de Bogotá: Autos y Motos, programa 27 de junio de 2026

La pasión por el mundo de los vehículos en Autos y Motos del 27 de junio de 2026.

Autos y Motos - 700 programas
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 27 de jun, 2026

En Autos y Motos de este sábado, 27 de junio de 2026, estos fueron los temas:

  • Renault presentó su Reporte de Sostenibilidad 2025, en el que destacó los principales avances alcanzados durante el último año en materia industrial, social, ambiental y de gobernanza.
  • Mercedes-Benz, a través de su concesionario autorizado Vehimotors, reabrió su sede en Bucaramanga con una inversión cercana a los 5.000 millones de pesos, con el objetivo de fortalecer la presencia de la marca y ampliar su portafolio de vehículos en la región.
  • Avanzan las obras del Metro de Bogotá. Por primera vez, uno de los trenes llegó a la estación 4, ubicada en Kennedy, mientras continúan las pruebas de operación entre las estaciones 1 y 2. El alcalde Carlos Fernando Galán destacó el progreso del proyecto y aseguró: "El Metro de Bogotá ya se está moviendo entre 80 y 90 kilómetros por hora en las pruebas. Estamos entre la estación 1 y 2, pero también el metro llegó a la estación 4. El metro sigue avanzando, sigue cumpliendo los hitos y garantizamos que este proyecto va a llegar a buen término".

Escuche el programa completo aquí:

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