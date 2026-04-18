Panorama crítico en la seguridad vial del país: Autos y Motos, programa 18 de abril de 2026

En Autos y Motos de este sábado, 18 de abril de 2026, estos fueron los temas:



AutoGerman inauguró una nueva estación de carga eléctrica en Villa de Leyva. La infraestructura cuenta con cuatro cargadores tipo 1 de 7,4 kilovatios, ubicados cerca de la Plaza Principal y en puntos estratégicos del municipio.

La infraestructura cuenta con cuatro cargadores tipo 1 de 7,4 kilovatios, ubicados cerca de la Plaza Principal y en puntos estratégicos del municipio. El Observatorio de la Agencia Nacional de Seguridad Vial reveló que en Colombia se registran, en promedio, 14 muertes diarias de motociclistas.

Nissan lanzó una ofensiva con su tecnología e-Power para atraer a los nuevos compradores de vehículos. Escuche el programa completo aquí: