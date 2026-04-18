Panorama crítico en la seguridad vial del país: Autos y Motos, programa 18 de abril de 2026

Actualizado: 18 de abr, 2026
En Autos y Motos de este sábado, 18 de abril de 2026, estos fueron los temas:
- AutoGerman inauguró una nueva estación de carga eléctrica en Villa de Leyva. La infraestructura cuenta con cuatro cargadores tipo 1 de 7,4 kilovatios, ubicados cerca de la Plaza Principal y en puntos estratégicos del municipio.
- El Observatorio de la Agencia Nacional de Seguridad Vial reveló que en Colombia se registran, en promedio, 14 muertes diarias de motociclistas.
Nissan lanzó una ofensiva con su tecnología e-Power para atraer a los nuevos compradores de vehículos.
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