Renault 4 eléctrico ya se prueba en Colombia: Autos y Motos, programa 8 de agosto de 2026

En Autos y Motos de este sábado, 8 de agosto de 2026, estos fueron los temas:

Renault 4 eléctrico ya se prueba en Colombia: el nuevo modelo acumula 1.400 kilómetros de pruebas en el país y cuenta con una autonomía estimada de hasta 410 kilómetros. Renault aseguró que espera anunciar próximamente su lanzamiento oficial en Colombia.

el nuevo modelo acumula 1.400 kilómetros de pruebas en el país y cuenta con una autonomía estimada de hasta 410 kilómetros. Renault aseguró que espera anunciar próximamente su lanzamiento oficial en Colombia. Reglamentan la circulación de vehículos eléctricos livianos: la Ley 2486 de 2025 establece requisitos técnicos, normas de uso y medidas de seguridad para bicicletas, patinetas, monociclos, triciclos eléctricos y otros vehículos de movilidad personal.

establece requisitos técnicos, normas de uso y medidas de seguridad para Juan Pablo y Sebastián Montoya se preparan para correr en Barranquilla: padre e hijo serán protagonistas del Circuito Pony Malta, que se realizará el próximo 16 de agosto en Barranquilla y contará con exhibiciones de históricos vehículos de competición.

padre e hijo serán protagonistas del Circuito Pony Malta, que se realizará el próximo 16 de agosto en Barranquilla y contará con exhibiciones de históricos vehículos de competición. Hyundai lanzó en Colombia la nueva Palisade híbrida: la camioneta de ocho puestos llega con una autonomía cercana a los 1.000 kilómetros y un precio de lanzamiento de $249.990.000.

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