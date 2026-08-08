Renault 4 eléctrico ya se prueba en Colombia: Autos y Motos, programa 8 de agosto de 2026

Actualizado: 8 de ago, 2026
En Autos y Motos de este sábado, 8 de agosto de 2026, estos fueron los temas:
- Renault 4 eléctrico ya se prueba en Colombia: el nuevo modelo acumula 1.400 kilómetros de pruebas en el país y cuenta con una autonomía estimada de hasta 410 kilómetros. Renault aseguró que espera anunciar próximamente su lanzamiento oficial en Colombia.
- Reglamentan la circulación de vehículos eléctricos livianos: la Ley 2486 de 2025 establece requisitos técnicos, normas de uso y medidas de seguridad para bicicletas, patinetas, monociclos, triciclos eléctricos y otros vehículos de movilidad personal.
- Juan Pablo y Sebastián Montoya se preparan para correr en Barranquilla: padre e hijo serán protagonistas del Circuito Pony Malta, que se realizará el próximo 16 de agosto en Barranquilla y contará con exhibiciones de históricos vehículos de competición.
- Hyundai lanzó en Colombia la nueva Palisade híbrida: la camioneta de ocho puestos llega con una autonomía cercana a los 1.000 kilómetros y un precio de lanzamiento de $249.990.000.
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