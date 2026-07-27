Mujer hizo historia en el Gran Premio de Tractomulas en el autódromo de Tocancipá

El Gran Premio de Tractomulas escribió un nuevo capítulo en sus 38 años de historia con la coronación de Juliana Castelblanco como la primera campeona de la Copa Femenina Mobil Delvac, una categoría creada para reconocer el talento de las mujeres en la conducción de vehículos de carga pesada.

La bogotana se impuso en la gran final disputada en el autódromo de Tocancipá frente a Juliet Huerta y se convirtió en la primera ganadora de esta competencia, además de asegurar su participación en la edición del próximo año.

La histórica prueba reunió a cinco conductoras de distintas regiones del país, quienes enfrentaron exigentes retos de habilidad, precisión y control al volante. Con una destacada actuación a bordo de la tractomula número 11, Castelblanco demostró su destreza durante toda la jornada y terminó levantando el trofeo en una competencia que marcó un precedente para el sector transportador colombiano y para el tradicional certamen.

"Es increíble saber que lo que uno se soñó durante muchos años hoy se hace realidad. También es increíble que esto sea dentro de un evento exclusivamente para las mujeres, el cual se esperó con mucha emoción y adrenalina durante todo un año. A todas las mujeres les digo que sigan sus sueños; si uno los trabaja y los lucha, se hacen realidad", expresó Juliana Castelblanco.



Datos de la edición 38

La primera jornada del Gran Premio Mobil Delvac de Tractomulas también estuvo marcada por un alto nivel competitivo entre los conductores. Más de 149 participantes se dieron cita en el autódromo de Tocancipá para afrontar las pruebas de precisión, maniobrabilidad y control, consideradas las más exigentes de la competencia de vehículos de carga pesada más importante del país.



Gran Premio Tractomulas Foto: Blu Radio

Entretanto, en la XI Copa Campeón de Campeones, que reunió a algunos de los pilotos más destacados en la historia del evento, Henry David Guio se quedó con el título tras superar en la final a Julián Pedraza, vigente campeón del GP de Tractomulas.