Rigoberto Urán participa en campaña de movilidad segura: Autos y Motos, programa 9 de mayo de 2026

En Autos y Motos de este sábado, 9 de mayo de 2026, estos fueron los temas:



AKT Motos presentó “Acelera tu pasión”, una campaña desarrollada junto al exciclista Rigoberto Urán que también promueve la seguridad vial.

junto al exciclista Rigoberto Urán que también promueve la seguridad vial. Con 316 unidades matriculadas en abril, la Ford Ranger se consolidó por segundo mes consecutivo como la pick-up mediana más vendida en Colombia.

La Fundación Renault Colombia y la Secretaría de las Mujeres de Antioquia dieron la bienvenida a 34 participantes del programa “Te llevo con el corazón: mujeres al volante de su futuro”.

Escuche el programa completo aquí: