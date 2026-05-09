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Rigoberto Urán participa en campaña de movilidad segura: Autos y Motos, programa 9 de mayo de 2026

La pasión por el mundo de los vehículos en Autos y Motos del 9 de mayo de 2026.

Autos y Motos - 700 programas
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 9 de may, 2026

En Autos y Motos de este sábado, 9 de mayo de 2026, estos fueron los temas:

  • AKT Motos presentó “Acelera tu pasión”, una campaña desarrollada junto al exciclista Rigoberto Urán que también promueve la seguridad vial.
  • Con 316 unidades matriculadas en abril, la Ford Ranger se consolidó por segundo mes consecutivo como la pick-up mediana más vendida en Colombia.
  • La Fundación Renault Colombia y la Secretaría de las Mujeres de Antioquia dieron la bienvenida a 34 participantes del programa “Te llevo con el corazón: mujeres al volante de su futuro”.

Escuche el programa completo aquí:

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