Rigoberto Urán participa en campaña de movilidad segura: Autos y Motos, programa 9 de mayo de 2026

Actualizado: 9 de may, 2026
En Autos y Motos de este sábado, 9 de mayo de 2026, estos fueron los temas:
- AKT Motos presentó “Acelera tu pasión”, una campaña desarrollada junto al exciclista Rigoberto Urán que también promueve la seguridad vial.
- Con 316 unidades matriculadas en abril, la Ford Ranger se consolidó por segundo mes consecutivo como la pick-up mediana más vendida en Colombia.
- La Fundación Renault Colombia y la Secretaría de las Mujeres de Antioquia dieron la bienvenida a 34 participantes del programa “Te llevo con el corazón: mujeres al volante de su futuro”.
Escuche el programa completo aquí: