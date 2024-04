Bla Bla Blu, programa completo del 04 de abril de 2024

Este jueves, 04 de abril, en Bla Bla Blu bajo la dirección de Juan Carlos Solarte, estuvo Jorge Iván Marín quien forma parte del elenco de la película ´Los de la culpa´, es la próxima producción cinematográfica de Take One Productions.

“Que feo que me diga Jorge Iván, así solo me decía la mamá, hablando en serio si uno lo ve de buena forma es bonito como me proyecté desde que era un adolescente, desde los 13 años sabía y estaba convencido que sería conocido de alguna forma”, afirmó.

En la segunda hora, Iván Marín contó toda su trayectoria alrededor de su carrera, desde dónde y cuándo comenzó, hasta que lo hizo llegar a donde está en este momento, participando en diferentes Stand Up, y películas como ́¿Usted no sabe quién soy yo?´.

En la tercera hora, el tema se propuso en cabina y se dio paso al fin del programa entre recuerdos y canciones.

Escuche el programa completo en el siguiente link: