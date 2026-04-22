Bla Bla Blu, programa completo del 21 de abril de 2026

Actualizado: 22 de abr, 2026
Estos fueron los temas tratados en Bla Bla Blu este martes, 21 de abril:
- La presentadora Laura Tobón habló sobre su carrera, desde el modelaje a los 15 años hasta su libro 'La magia está dentro de ti', con el que ha recibido comentarios de jóvenes que se han identificado con su historia.
- El astrónomo Germán Puerta ahondó el proceso que está realizando la India para ir al espacio. Además, se le preguntó a los oyentes: ¿sabía que India ya ha colocado dos sondas en la superficie de la Luna y una orbitando Marte?
Escuche el programa completo aquí: