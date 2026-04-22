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Bla Bla Blu, programa completo del 21 de abril de 2026

Escuche las distintas opiniones y los diversos temas en Bla Bla Blu del 21 de abril de 2026, el primer Talk Show de la radio en Colombia.

Mauricio Quintero, director Bla Bla Blu
Mauricio Quintero, director Bla Bla Blu
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 22 de abr, 2026

Estos fueron los temas tratados en Bla Bla Blu este martes, 21 de abril:

  • La presentadora Laura Tobón habló sobre su carrera, desde el modelaje a los 15 años hasta su libro 'La magia está dentro de ti', con el que ha recibido comentarios de jóvenes que se han identificado con su historia.
  • El astrónomo Germán Puerta ahondó el proceso que está realizando la India para ir al espacio. Además, se le preguntó a los oyentes: ¿sabía que India ya ha colocado dos sondas en la superficie de la Luna y una orbitando Marte?

Escuche el programa completo aquí:

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