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Bla Bla Blu, programa completo del 24 de agosto de 2026

Escuche las distintas opiniones y los diversos temas en Bla Bla Blu del 24 de agosto de 2026, el primer Talk Show de la radio en Colombia.

Mauricio Quintero, director Bla Bla Blu
Mauricio Quintero, director Bla Bla Blu
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 25 de ago, 2026

Estos fueron los temas tratados en Bla Bla Blu este lunes, 24 de agosto de 2026:

  • El actor y guionista Cristian Solano habló de la película 'La sangre de Dios', que se estrenará el 28 de agosto.
  • En la sección 'Historias que merecen ser contadas', la escritora Mónica Restrepo contó su experiencia y cómo "ni la muerte se la quiso llevar". Además, se le preguntó a los oyentes: ¿Ha enfrentado usted o alguien cercano una batalla silenciosa contra la depresión o una enfermedad invisible?

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