Bla Bla Blu, programa completo del 24 de agosto de 2026

Estos fueron los temas tratados en Bla Bla Blu este lunes, 24 de agosto de 2026:



El actor y guionista Cristian Solano habló de la película 'La sangre de Dios' , que se estrenará el 28 de agosto.

, que se estrenará el 28 de agosto. En la sección 'Historias que merecen ser contadas', la escritora Mónica Restrepo contó su experiencia y cómo "ni la muerte se la quiso llevar". Además, se le preguntó a los oyentes: ¿Ha enfrentado usted o alguien cercano una batalla silenciosa contra la depresión o una enfermedad invisible?