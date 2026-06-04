Bla Bla Blu, programa completo del 3 de junio de 2026

Estos fueron los temas tratados en Bla Bla Blu este miércoles, 3 de junio de 2026:



La actriz Laura Rodríguez habló sobre su participación en 'Burundanga' , la cual se puede disfrutar en el Teatro Nacional La Castellana. Además, explicó lo que hay detrás de un guión para conectar con el público.

, la cual se puede disfrutar en el Teatro Nacional La Castellana. Además, explicó lo que hay detrás de un guión para conectar con el público. En la sección 'Tutoriales radiales,', los mentores de seducción Gio y Alejo dieron consejos a los oyentes para llamar la atención y cautivar a una persona.

Escuche el programa completo acá: