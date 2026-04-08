Bla Bla Blu, programa completo del 7 de abril de 2026

Estos fueron los temas tratados en Bla Bla Blu este martes, 7 de abril:
- La cantante puertorriqueña Choco Orta habló sobre su interpretación en 'Piola', así como sus más reciente trabajos. Además, compartió una historia que refleja la inspiración que ha generado en niños en Colombia.
- El astrónomo Germán Puerta habló sobre Johannes Kepler, la armonía del cielo. Se le preguntó a los oyentes: ¿sabía que Johannes Kepler fue el que determinó que las órbitas de los planetas no eran circulares sino elípticas?