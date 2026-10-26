Balón de Oro, ¿Kane, Mbappé o Yamal?: 26 de octubre 2026 - Blog Deportivo programa completo

Estos fueron los temas tratados en el programa completo de Blog Deportivo de este lunes:



Harry Kane, Kylian Mbappé y Lamine Yamal encabezaron la disputa por el Balón de Oro 2026, mientras Luis Díaz ocupó el puesto 24 de la clasificación . La ceremonia, celebrada en Londres, reunió a las principales figuras del fútbol mundial para reconocer al mejor jugador de la temporada 2025-2026. Lamine Yamal recibió por tercer año consecutivo el premio al mejor futbolista joven.

. La ceremonia, celebrada en Londres, reunió a las principales figuras del fútbol mundial para reconocer al mejor jugador de la temporada 2025-2026. Lamine Yamal recibió por tercer año consecutivo el premio al mejor futbolista joven. Álvaro Montero fue figura en la victoria 1-0 de Boca Juniors sobre Independiente y recibió elogios de Leandro Paredes . El arquero colombiano tuvo varias intervenciones decisivas y fue determinante para conseguir los tres puntos. Su actuación abrió un debate sobre si Néstor Lorenzo debería convocarlo para los amistosos de Colombia contra Chile o permitirle disputar con Boca la semifinal de la Copa Argentina, que coincide con la fecha FIFA.

. El arquero colombiano tuvo varias intervenciones decisivas y fue determinante para conseguir los tres puntos. Su actuación abrió un debate sobre si Néstor Lorenzo debería convocarlo para los amistosos de Colombia contra Chile o permitirle disputar con Boca la semifinal de la Copa Argentina, que coincide con la fecha FIFA. Atlético Nacional remontó y derrotó 2-1 al Independiente Medellín en el clásico paisa . El equipo dirigido por Lucas González revirtió el marcador después de un primer tiempo dominado por el conjunto de Amaranto Perea. Otros partidos destacados de la jornada fueron el 1-1 entre Deportivo Cali y Fortaleza, y la victoria 3-1 de América de Cali sobre Cúcuta Deportivo, resultado que fortaleció la posición del conjunto escarlata en la tabla.

. El equipo dirigido por Lucas González revirtió el marcador después de un primer tiempo dominado por el conjunto de Amaranto Perea. Otros partidos destacados de la jornada fueron el 1-1 entre Deportivo Cali y Fortaleza, y la victoria 3-1 de América de Cali sobre Cúcuta Deportivo, resultado que fortaleció la posición del conjunto escarlata en la tabla. Los colombianos brillaron en el fútbol internacional con goles decisivos durante el fin de semana. Marino Hinestroza marcó un doblete en la remontada 3-2 de Vasco da Gama ante Corinthians, mientras Luis Javier Suárez llegó a 50 goles con Sporting de Lisboa y completó diez partidos consecutivos anotando. Jhon Córdoba alcanzó los 150 tantos en el fútbol europeo y Camilo Durán volvió a marcar con Celtic en Escocia.

Marino Hinestroza marcó un doblete en la remontada 3-2 de Vasco da Gama ante Corinthians, mientras Luis Javier Suárez llegó a 50 goles con Sporting de Lisboa y completó diez partidos consecutivos anotando. Jhon Córdoba alcanzó los 150 tantos en el fútbol europeo y Camilo Durán volvió a marcar con Celtic en Escocia. Real Madrid derrotó al Barcelona en el clásico español con un planteamiento táctico de José Mourinho que complicó al equipo de Hansi Flick . Las marcas individuales en el mediocampo, el trabajo defensivo de Jude Bellingham y los rápidos contraataques de los madridistas fueron determinantes para superar al conjunto catalán, que tuvo dificultades para desarrollar su juego habitual.

. Las marcas individuales en el mediocampo, el trabajo defensivo de Jude Bellingham y los rápidos contraataques de los madridistas fueron determinantes para superar al conjunto catalán, que tuvo dificultades para desarrollar su juego habitual. Deportes Tolima sigue fuera de los ocho después de acumular tres derrotas consecutivas. El conjunto dirigido por Luis Fernando Suárez conserva posibilidades matemáticas de clasificarse, pero necesita ganar sus tres encuentros restantes y esperar otros resultados. Once Caldas también enfrenta un cierre complicado, mientras Santa Fe busca el cuarto lugar al recibir hoy a Atlético Bucaramanga.

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