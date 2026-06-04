Colombia inicia su camino hacia el Mundial: 4 junio 2026 - Blog Deportivo, programa completo

Actualizado: 4 de jun, 2026
Estos son los temas tratados en Blog Deportivo este jueves, 4 de junio de 2026:
- La Selección Colombia se despidió del país antes de viajar a San Diego, Estados Unidos, donde tendrá su próximo amistoso antes de su debut en el Mundial 2026. Además, el presidente Gustavo Petro envió un mensaje de respaldo y buenos deseos al equipo nacional.
- Juan Román Riquelme tendría en la mira a Sebastián Villa para un posible regreso a Boca Juniors.
Juan Pablo Caballero, abogado y escritor, se refirió sobre su libro Derecho del Fútbol.
Escuche el programa completo aquí: