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Colombia inicia su camino hacia el Mundial: 4 junio 2026 - Blog Deportivo, programa completo

El mejor equipo deportivo de la radio con las mejores noticias. Escuche el programa completo de Blog Deportivo del 4 de junio de 2026.

Blog Deportivo
Blog Deportivo
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 4 de jun, 2026

Estos son los temas tratados en Blog Deportivo este jueves, 4 de junio de 2026:

  • La Selección Colombia se despidió del país antes de viajar a San Diego, Estados Unidos, donde tendrá su próximo amistoso antes de su debut en el Mundial 2026. Además, el presidente Gustavo Petro envió un mensaje de respaldo y buenos deseos al equipo nacional.
  • Juan Román Riquelme tendría en la mira a Sebastián Villa para un posible regreso a Boca Juniors.

  • Juan Pablo Caballero, abogado y escritor, se refirió sobre su libro Derecho del Fútbol.

    Escuche el programa completo aquí:

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