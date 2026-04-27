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Comienza la definición en la Liga BetPlay: 27 abril 2026 - Blog Deportivo, programa completo

El mejor equipo deportivo de la radio con las mejores noticias. Escuche el programa completo de Blog Deportivo del 27 de abril de 2026.

Blog Deportivo
Blog Deportivo
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 27 de abr, 2026

Estos son los temas tratados en Blog Deportivo este lunes, 27 de abril de 2026:

  • La última fecha de la Liga BetPlay comenzará el próximo viernes con el partido entre Once Caldas y Atlético Nacional.
  • Juan Sebastián Botero, técnico del Independiente Medellín, se refirió al panorama del equipo de cara a lo que resta del semestre.
  • James Rodríguez fue titular con el Minnesota United y se refirió a sus sensaciones tras disputar su primer partido desde el inicio.

Escuche el programa completo aquí:

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