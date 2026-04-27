Comienza la definición en la Liga BetPlay: 27 abril 2026 - Blog Deportivo, programa completo

Estos son los temas tratados en Blog Deportivo este lunes, 27 de abril de 2026:



La última fecha de la Liga BetPlay comenzará el próximo viernes con el partido entre Once Caldas y Atlético Nacional.

Juan Sebastián Botero, técnico del Independiente Medellín , se refirió al panorama del equipo de cara a lo que resta del semestre.

, se refirió al panorama del equipo de cara a lo que resta del semestre. James Rodríguez fue titular con el Minnesota United y se refirió a sus sensaciones tras disputar su primer partido desde el inicio.

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