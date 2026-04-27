Comienza la definición en la Liga BetPlay: 27 abril 2026 - Blog Deportivo, programa completo

Actualizado: 27 de abr, 2026
Estos son los temas tratados en Blog Deportivo este lunes, 27 de abril de 2026:
- La última fecha de la Liga BetPlay comenzará el próximo viernes con el partido entre Once Caldas y Atlético Nacional.
- Juan Sebastián Botero, técnico del Independiente Medellín, se refirió al panorama del equipo de cara a lo que resta del semestre.
- James Rodríguez fue titular con el Minnesota United y se refirió a sus sensaciones tras disputar su primer partido desde el inicio.
Escuche el programa completo aquí: