Dimayor mantiene el formato de la Liga BetPlay: 19 de agosto del 2026 - Blog Deportivo

Estos fueron los temas tratados en el programa completo de Blog Deportivo de este miércoles:



Jorge Luis Pinto recordó a Eduardo Andrés Maglioni , exgoleador de Millonarios, Atlético Nacional y Unión Magdalena, quien falleció este martes. El técnico contó la amistad que construyó con el argentino desde su llegada a Millonarios en 1976 y destacó su personalidad, capacidad goleadora y liderazgo dentro del vestuario.

recordó a , exgoleador de Millonarios, Atlético Nacional y Unión Magdalena, quien falleció este martes. El técnico contó la amistad que construyó con el argentino desde su llegada a Millonarios en 1976 y destacó su personalidad, capacidad goleadora y liderazgo dentro del vestuario. Dimayor mantendrá el actual sistema de campeonato de la liga colombiana . Al menos 17 clubes votaron a favor de continuar con los cuadrangulares y descartaron la propuesta de jugar con llaves de eliminación directa.

. Al menos 17 clubes votaron a favor de continuar con los cuadrangulares y descartaron la propuesta de jugar con llaves de eliminación directa. Miguel Ángel Borja jugará en el América de México. El delantero colombiano llegará al conjunto mexicano por un año, luego de su paso por Al Wasl de Emiratos Árabes.

jugará en el América de México. El delantero colombiano llegará al conjunto mexicano por un año, luego de su paso por Al Wasl de Emiratos Árabes. Sebastián Villa volvió a marcar con Boca Juniors en el triunfo sobre Recoleta por la Copa Sudamericana. El colombiano anotó y posteriormente pidió disculpas a los hinchas del equipo argentino por su salida del club y habló sobre su intención de volver a darle alegrías a la institución.

volvió a marcar con Boca Juniors en el triunfo sobre Recoleta por la Copa Sudamericana. El colombiano anotó y posteriormente pidió disculpas a los hinchas del equipo argentino por su salida del club y habló sobre su intención de volver a darle alegrías a la institución. Kevin Serna fue clave en la clasificación de Fluminense y marcó ante Independiente Rivadavia. El técnico Renato Gaúcho contó que Thiago Silva le recomendó ingresar al colombiano durante el partido, al considerar que era el jugador indicado para aprovechar los espacios y generar contragolpes.

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