En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Aranceles
Cesantías
Posesión presidencial
María Camila Potosí

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Einer Rubio se despide del Tour de Francia: 24 julio 2026 - Blog Deportivo, programa completo

El mejor equipo deportivo de la radio con las mejores noticias. Escuche el programa completo de Blog Deportivo del 24 de julio de 2026.

Blog Deportivo
Blog Deportivo
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 24 de jul, 2026

Estos son los temas tratados en Blog Deportivo este viernes, 24 de julio de 2026:

  • La Selección Colombia ya perfila sus partidos para las fechas FIFA de septiembre y octubre, donde tendría como posibles rivales a las selecciones de Perú y México.
  • El colombiano Einer Rubio se vio obligado a abandonar el Tour de Francia tras sufrir un accidente en el ascenso al mítico Alpe d´Huez.
  • Millonarios FC ofreció una rueda de prensa en la que analizó el balance de la temporada, tras no alcanzar los resultados obtenidos durante el semestre anterior.
  • Pablo Repetto, técnico de Independiente Santa Fe, analizó la victoria de su equipo frente a Caracas FC por la Copa Sudamericana.

Escuche el programa completo aquí:

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Podcast

Programas completos

Publicidad

Publicidad

Publicidad