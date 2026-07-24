Einer Rubio se despide del Tour de Francia: 24 julio 2026 - Blog Deportivo, programa completo

Actualizado: 24 de jul, 2026
Estos son los temas tratados en Blog Deportivo este viernes, 24 de julio de 2026:
- La Selección Colombia ya perfila sus partidos para las fechas FIFA de septiembre y octubre, donde tendría como posibles rivales a las selecciones de Perú y México.
- El colombiano Einer Rubio se vio obligado a abandonar el Tour de Francia tras sufrir un accidente en el ascenso al mítico Alpe d´Huez.
- Millonarios FC ofreció una rueda de prensa en la que analizó el balance de la temporada, tras no alcanzar los resultados obtenidos durante el semestre anterior.
- Pablo Repetto, técnico de Independiente Santa Fe, analizó la victoria de su equipo frente a Caracas FC por la Copa Sudamericana.
Escuche el programa completo aquí: