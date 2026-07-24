Einer Rubio se despide del Tour de Francia: 24 julio 2026 - Blog Deportivo, programa completo

Estos son los temas tratados en Blog Deportivo este viernes, 24 de julio de 2026:



La Selección Colombia ya perfila sus partidos para las fechas FIFA de septiembre y octubre, donde tendría como posibles rivales a las selecciones de Perú y México.

de septiembre y octubre, donde tendría como posibles rivales a las selecciones de Perú y México. El colombiano Einer Rubio se vio obligado a abandonar el Tour de Francia tras sufrir un accidente en el ascenso al mítico Alpe d´Huez.

Millonarios FC ofreció una rueda de prensa en la que analizó el balance de la temporada, tras no alcanzar los resultados obtenidos durante el semestre anterior.

en la que analizó el balance de la temporada, tras no alcanzar los resultados obtenidos durante el semestre anterior. Pablo Repetto, técnico de Independiente Santa Fe, analizó la victoria de su equipo frente a Caracas FC por la Copa Sudamericana.

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