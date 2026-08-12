En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Jorge Eliécer Laverde
Desastre nacional
Terremoto en Colombia
Sismo hoy en Colombia

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

El FPC se alista para su regreso: 12 de agosto de 2026, Blog Deportivo, programa completo

El mejor equipo deportivo de la radio con las mejores noticias. Escuche el programa completo de Blog Deportivo del 12 de agosto de 2026.

Blog Deportivo
Blog Deportivo
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 12 de ago, 2026

Estos fueron los temas tratados en Blog Deportivo este miércoles, 12 de agosto de 2026:

  • Yoshan Valois, jugador de Lanús, habló con Blog Deportivo y se refirió al momento que está atravesando él y su familia originiaria de Chocó en medio del terremoto de 7.4 que sucedió el lunes y pidió más visibilidad para su pueblo.
  • Ramiro Ruiz, gerente deportivo de Once Caldas, dio su opinión frente a la reactivación de las fechas del fútbol colombiano en medio de la tragedia que afronta el país y se refirió a la situación dentro del club.
  • La Selección de Países Bajos designó a Xavi Hernández como su nuevo entrenador luego de un Mundial de fútbol decepcionante. El contrato será inicialmente hasta la próxima cita mundialista en 2030.
  • El PSG se coronó supercampeón de Europa tras vencer al Aston Villa en un intenso encuentro 2-1 disputado en el Red Bull Arena de Salzburgo.

Escuche el programa completo aquí:

Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
Siganos en Google Discover para estar al día con Colombia y el mundo
Relacionados

Podcast

Programas completos

Publicidad

Publicidad

Publicidad