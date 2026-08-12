El FPC se alista para su regreso: 12 de agosto de 2026, Blog Deportivo, programa completo

Actualizado: 12 de ago, 2026
Estos fueron los temas tratados en Blog Deportivo este miércoles, 12 de agosto de 2026:
- Yoshan Valois, jugador de Lanús, habló con Blog Deportivo y se refirió al momento que está atravesando él y su familia originiaria de Chocó en medio del terremoto de 7.4 que sucedió el lunes y pidió más visibilidad para su pueblo.
- Ramiro Ruiz, gerente deportivo de Once Caldas, dio su opinión frente a la reactivación de las fechas del fútbol colombiano en medio de la tragedia que afronta el país y se refirió a la situación dentro del club.
- La Selección de Países Bajos designó a Xavi Hernández como su nuevo entrenador luego de un Mundial de fútbol decepcionante. El contrato será inicialmente hasta la próxima cita mundialista en 2030.
- El PSG se coronó supercampeón de Europa tras vencer al Aston Villa en un intenso encuentro 2-1 disputado en el Red Bull Arena de Salzburgo.
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