El FPC se alista para su regreso: 12 de agosto de 2026, Blog Deportivo, programa completo

Estos fueron los temas tratados en Blog Deportivo este miércoles, 12 de agosto de 2026:



Yoshan Valois , jugador de Lanús, habló con Blog Deportivo y se refirió al momento que está atravesando él y su familia originiaria de Chocó en medio del terremoto de 7.4 que sucedió el lunes y pidió más visibilidad para su pueblo.

, jugador de Lanús, habló con Blog Deportivo y se refirió al momento que está atravesando él y su familia originiaria de Chocó en medio del terremoto de 7.4 que sucedió el lunes y pidió más visibilidad para su pueblo. Ramiro Ruiz , gerente deportivo de Once Caldas, dio su opinión frente a la reactivación de las fechas del fútbol colombiano en medio de la tragedia que afronta el país y se refirió a la situación dentro del club.

, gerente deportivo de Once Caldas, dio su opinión frente a la reactivación de las fechas del fútbol colombiano en medio de la tragedia que afronta el país y se refirió a la situación dentro del club. La Selección de Países Bajos designó a Xavi Hernández como su nuevo entrenador luego de un Mundial de fútbol decepcionante. El contrato será inicialmente hasta la próxima cita mundialista en 2030.

luego de un Mundial de fútbol decepcionante. El contrato será inicialmente hasta la próxima cita mundialista en 2030. El PSG se coronó supercampeón de Europa tras vencer al Aston Villa en un intenso encuentro 2-1 disputado en el Red Bull Arena de Salzburgo.

Escuche el programa completo aquí: