El fútbol colombiano se aplaza nuevamente: 13 de agosto de 2026, Blog Deportivo, programa completo

Estos fueron los temas tratados en Blog Deportivo este jueves, 13 de agosto de 2026:



Carlos Mario Zuluaga , presidente de la Dimayor, confirma que el fútbol colombiano se suspende nuevamente hasta el 19 de agosto y explica las razones que tuvo en cuenta la organización para tomar esta determinación.

, presidente de la Dimayor, confirma que el fútbol colombiano se suspende nuevamente hasta el 19 de agosto y explica las razones que tuvo en cuenta la organización para tomar esta determinación. El exfutbolista colombiano Arley Dinas contó al equipo de Blog Deportivo que él y algunos compañeros han estado cocinando y repartiendo más de 400 almuerzos para las víctimas y damnificados en Valle del Cauca por el terremoto de 7.4 del pasado lunes.

contó al equipo de Blog Deportivo que él y algunos compañeros han estado cocinando y repartiendo más de 400 almuerzos para las víctimas y damnificados en Valle del Cauca por el terremoto de 7.4 del pasado lunes. Juan Pablo Patiño, jugador del Once Caldas, contó cómo vivió junto con sus compañeros de plantel los momentos de angustia tras la catástrofe que ha enfrentado el país. También se refirió a cómo las personas de Manizales se pueden vinvular con la iniciativa solidaria que está promoviendo el club.

jugador del Once Caldas, contó cómo vivió junto con sus compañeros de plantel los momentos de angustia tras la catástrofe que ha enfrentado el país. También se refirió a cómo las personas de Manizales se pueden vinvular con la iniciativa solidaria que está promoviendo el club. Juan David Rios , jugador del Junior de Barranquilla, habló sobre la situación de su familia y amigos en Pereira y explicó cómo está recolectando ayudas para los damnificados.

, jugador del Junior de Barranquilla, habló sobre la situación de su familia y amigos en Pereira y explicó cómo está recolectando ayudas para los damnificados. Tobías Bovone , jugador argentino del Pereira, destacó la solidaridad de los futbolistas del equipo y aseguró que no contempla abandonar Colombia tras lo ocurrido, pues quiere continuar en Pereira y seguir compitiendo con el club.

, jugador argentino del Pereira, destacó la solidaridad de los futbolistas del equipo y aseguró que no contempla abandonar Colombia tras lo ocurrido, pues quiere continuar en Pereira y seguir compitiendo con el club. La Federación Colombiana de Ciclismo confirmó la terminación anticipada de la Vuelta a Colombia 2026, debido a las circunstancias provocadas por la emergencia. Diego Camargo será declarado campeón , al ser líder después de la quinta etapa.

, al ser líder después de la quinta etapa. Alejandro Álvarez, jugador del Deportes Quindío, relató que el edificio donde vivía en Armenia fue declarado inhabitable y que tuvo que trasladarse con su familia.

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