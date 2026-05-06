Final de Champions será Arsenal vs. PSG: 6 mayo 2026 - Blog Deportivo, programa completo

Actualizado: 6 de may, 2026
Estos son los temas tratados en Blog Deportivo este miércoles, 6 de mayo de 2026:
- La semifinal de vuelta de la Champions entre Bayern Múnich y PSG. Se acabó el sueño de Luis Díaz.
- Ramón Jesurún y Néstor Lorenzo estuvieron en el Allianz Arena viendo el partido de la máxima estrella de la Selección Colombia, Luis Díaz.
- Santa Fe enfrenta a Corinthians en la jornada 4 de la Copa Libertadores.
Nicolás Maya, presidente de Internacional de Bogotá, se pronunció sobre la decisión de la Comisión Distrital de no habilitar El Campín para el juego ante Nacional.
Escuche el programa completo aquí: