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Final de Champions será Arsenal vs. PSG: 6 mayo 2026 - Blog Deportivo, programa completo

El mejor equipo deportivo de la radio con las mejores noticias. Escuche el programa completo de Blog Deportivo del 6 de mayo de 2026.

Blog Deportivo
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Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 6 de may, 2026

Estos son los temas tratados en Blog Deportivo este miércoles, 6 de mayo de 2026:

  • La semifinal de vuelta de la Champions entre Bayern Múnich y PSG. Se acabó el sueño de Luis Díaz.
  • Ramón Jesurún y Néstor Lorenzo estuvieron en el Allianz Arena viendo el partido de la máxima estrella de la Selección Colombia, Luis Díaz.
  • Santa Fe enfrenta a Corinthians en la jornada 4 de la Copa Libertadores.

  • Nicolás Maya, presidente de Internacional de Bogotá, se pronunció sobre la decisión de la Comisión Distrital de no habilitar El Campín para el juego ante Nacional.

    Escuche el programa completo aquí:

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