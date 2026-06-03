Goleada de Junior a Nacional en la final: 3 junio 2026 - Blog Deportivo, programa completo

Actualizado: 3 de jun, 2026
Estos son los temas tratados en Blog Deportivo este miércoles, 3 de junio de 2026:
- Junior se impuso con goleada 3-0 ante Nacional en la final de ida de la Liga BetPlay.
- El exfutbolista Mauricio 'El Chicho' Serna se refirió a lo que dejó la final de ida de la Liga BetPlay entre Junior y Nacional.
Juan Manuel Lugones, abogado y escritor, habló sobre su libro 'Narcobarras al Mundial'. Además reconoció que denunciar estas estructuras tiene riesgos.
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