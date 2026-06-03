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Goleada de Junior a Nacional en la final: 3 junio 2026 - Blog Deportivo, programa completo

El mejor equipo deportivo de la radio con las mejores noticias. Escuche el programa completo de Blog Deportivo del 3 de junio de 2026.

Blog Deportivo
Blog Deportivo
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 3 de jun, 2026

Estos son los temas tratados en Blog Deportivo este miércoles, 3 de junio de 2026:

  • Junior se impuso con goleada 3-0 ante Nacional en la final de ida de la Liga BetPlay.
  • El exfutbolista Mauricio 'El Chicho' Serna se refirió a lo que dejó la final de ida de la Liga BetPlay entre Junior y Nacional.

  • Juan Manuel Lugones, abogado y escritor, habló sobre su libro 'Narcobarras al Mundial'. Además reconoció que denunciar estas estructuras tiene riesgos.

    Escuche el programa completo aquí:

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