Incertidumbre por lesión de Juan Quintero: 16 abril 2026 - Blog Deportivo, programa completo

Actualizado: 16 de abr, 2026
Estos son los temas tratados en Blog Deportivo este jueves, 16 de abril de 2026:
- River Plate confirmó que Juan Fernando Quintero estará cuatro semanas fuera por lesión.
- El presidente de la Fifa, Gianni Infantino, confirmó la presencia de la selección de Irán en el Mundial.
- Análisis completo del rendimiento de los equipos colombianos en los torneos internacionales.
- Gustavo Méndez, analista y crítico arbitral, se refirió a la jugada de la expulsión de Camavinga en el partido entre Bayern Múnich y Real Madrid.
Independiente Santa Fe cayó 0-2 ante Corinthians en Brasil por la segunda fecha de la Copa Libertadores.
Escuche el programa completo aquí: