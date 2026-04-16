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Incertidumbre por lesión de Juan Quintero: 16 abril 2026 - Blog Deportivo, programa completo

El mejor equipo deportivo de la radio con las mejores noticias. Escuche el programa completo de Blog Deportivo del 16 de abril de 2026.

Blog Deportivo
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Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 16 de abr, 2026

Estos son los temas tratados en Blog Deportivo este jueves, 16 de abril de 2026:

  • River Plate confirmó que Juan Fernando Quintero estará cuatro semanas fuera por lesión.
  • El presidente de la Fifa, Gianni Infantino, confirmó la presencia de la selección de Irán en el Mundial.
  • Análisis completo del rendimiento de los equipos colombianos en los torneos internacionales.
  • Gustavo Méndez, analista y crítico arbitral, se refirió a la jugada de la expulsión de Camavinga en el partido entre Bayern Múnich y Real Madrid.

  • Independiente Santa Fe cayó 0-2 ante Corinthians en Brasil por la segunda fecha de la Copa Libertadores.

    Escuche el programa completo aquí:

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