Incertidumbre por lesión de Juan Quintero: 16 abril 2026 - Blog Deportivo, programa completo

Estos son los temas tratados en Blog Deportivo este jueves, 16 de abril de 2026:



River Plate confirmó que Juan Fernando Quintero estará cuatro semanas fuera por lesión.

El presidente de la Fifa, Gianni Infantino, confirmó la presencia de la selección de Irán en el Mundial.

Análisis completo del rendimiento de los equipos colombianos en los torneos internacionales.

colombianos en los torneos internacionales. Gustavo Méndez, analista y crítico arbitral, se refirió a la jugada de la expulsión de Camavinga en el partido entre Bayern Múnich y Real Madrid.

Independiente Santa Fe cayó 0-2 ante Corinthians en Brasil por la segunda fecha de la Copa Libertadores. Escuche el programa completo aquí: