Estos fueron los temas tratados en el programa completo de Blog Deportivo de este viernes:



La venta del Independiente Medellín estaría cerca de concretarse, con J Balvin, Ryan Castro y DJ Pope entre los posibles inversionistas . Las negociaciones para adquirir el conjunto antioqueño estarían pendientes de una firma ante notaría. En la operación también participarían empresarios de un grupo de inversiones de Nueva York y se ha hablado de una cifra cercana a los 50 millones de dólares. Uno de los puntos que habría retrasado el acuerdo es la incertidumbre sobre los ingresos que recibirán los clubes por los nuevos derechos de televisión del fútbol colombiano.

. Las negociaciones para adquirir el conjunto antioqueño estarían pendientes de una firma ante notaría. En la operación también participarían empresarios de un grupo de inversiones de Nueva York y se ha hablado de una cifra cercana a los 50 millones de dólares. Uno de los puntos que habría retrasado el acuerdo es la incertidumbre sobre los ingresos que recibirán los clubes por los nuevos derechos de televisión del fútbol colombiano. Edwuin Cetré sueña con conquistar la Copa Libertadores con Estudiantes de La Plata, que enfrentará a Palmeiras este sábado en Montevideo . El futbolista colombiano recordó sus inicios en Boca Juniors de Cali, su paso por el fútbol uruguayo y el significado de disputar su primera final del torneo continental. También destacó el apoyo de su familia y la identidad ganadora de Estudiantes. El encuentro contará con otros dos colombianos: Miguel Monsalve, compañero de Cetré, y Jhon Arias, de Palmeiras. El campeón recibirá 25 millones de dólares y el subcampeón, siete millones. Además, Barranquilla figura entre las ciudades candidatas para albergar la final de la Copa Libertadores de 2027, junto con Río de Janeiro, La Plata y Asunción.

. El futbolista colombiano recordó sus inicios en Boca Juniors de Cali, su paso por el fútbol uruguayo y el significado de disputar su primera final del torneo continental. También destacó el apoyo de su familia y la identidad ganadora de Estudiantes. El encuentro contará con otros dos colombianos: Miguel Monsalve, compañero de Cetré, y Jhon Arias, de Palmeiras. El campeón recibirá 25 millones de dólares y el subcampeón, siete millones. Además, Barranquilla figura entre las ciudades candidatas para albergar la final de la Copa Libertadores de 2027, junto con Río de Janeiro, La Plata y Asunción. La Selección Colombia Sub-17 perdió 1-0 contra Serbia y enfrentará a Egipto en los dieciseisavos de final del Mundial de Catar . Aunque el equipo colombiano sufrió su primera derrota del campeonato, tuvo mayor posesión del balón y completó 470 pases precisos frente a los 221 de su rival. José Escorcia fue uno de los jugadores más destacados en el segundo tiempo, en el que Colombia generó varias oportunidades sin conseguir el empate.

. Aunque el equipo colombiano sufrió su primera derrota del campeonato, tuvo mayor posesión del balón y completó 470 pases precisos frente a los 221 de su rival. José Escorcia fue uno de los jugadores más destacados en el segundo tiempo, en el que Colombia generó varias oportunidades sin conseguir el empate. Millonarios y América de Cali se enfrentarán en El Campín en un duelo que podría definir el rumbo de su cuadrangular en la Liga BetPlay . Ambos equipos llegan con cuatro puntos, aunque el conjunto escarlata ocupa el primer lugar gracias a la ventaja deportiva obtenida en la fase regular. El embajador tendrá las ausencias de David Mackalister Silva, Daniel Ruiz y Juan Guillermo Cuadrado, mientras que la mechita recuperó a varios futbolistas, pero no contará con Jhon Murillo por lesión.

. Ambos equipos llegan con cuatro puntos, aunque el conjunto escarlata ocupa el primer lugar gracias a la ventaja deportiva obtenida en la fase regular. El embajador tendrá las ausencias de David Mackalister Silva, Daniel Ruiz y Juan Guillermo Cuadrado, mientras que la mechita recuperó a varios futbolistas, pero no contará con Jhon Murillo por lesión. Harold Tejada fue suspendido provisionalmente mientras se adelanta una investigación por anomalías en su pasaporte biológico . El ciclista colombiano también perdió la posibilidad de incorporarse al equipo Ineos, que decidió dejar sin efecto el acuerdo previsto para el 1 de enero de 2027. El pasaporte biológico permite hacer seguimiento a diferentes indicadores sanguíneos de los deportistas e identificar variaciones que requieren revisión.

. El ciclista colombiano también perdió la posibilidad de incorporarse al equipo Ineos, que decidió dejar sin efecto el acuerdo previsto para el 1 de enero de 2027. El pasaporte biológico permite hacer seguimiento a diferentes indicadores sanguíneos de los deportistas e identificar variaciones que requieren revisión. Cerca de 4.000 personas participarán en una carrera deportiva en San Andrés organizada por el exnadador olímpico Pablo Restrepo. En entrevista con Blog Deportivo, Restrepo explicó que el evento se realizará el domingo 29 de noviembre y contará con aproximadamente 200 participantes extranjeros procedentes de 13 países. La programación incluirá pruebas de 42, 32, 21, 10 y 5 kilómetros, además de una carrera infantil de dos kilómetros con alrededor de 100 niños. Las actividades comenzarán a las 4:30 de la mañana y se extenderán hasta las 8:30.

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