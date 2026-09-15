James cierra su ciclo con la selección: 15 de septiembre de 2026 - Blog Deportivo, programa completo

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James Rodríguez anunció su retiro de la Selección Colombia. El capitán cerró una etapa de más de una década con la camiseta nacional y aseguró que se marcha tranquilo por haberlo dado “absolutamente todo”. Durante el programa se recordó especialmente su Botín de Oro en Brasil 2014, el gol ante Uruguay y su papel como uno de los referentes de una generación histórica.

El capitán cerró una etapa de más de una década con la camiseta nacional y aseguró que se marcha tranquilo por haberlo dado “absolutamente todo”. Durante el programa se recordó especialmente su Botín de Oro en Brasil 2014, el gol ante Uruguay y su papel como uno de los referentes de una generación histórica. El director técnico Alexis García pidió que James sea despedido como uno de los grandes referentes del fútbol colombiano . El entrenador aseguró que su trayectoria merece todos los homenajes y destacó que, más allá de las comparaciones con figuras de otras generaciones, pocos futbolistas colombianos alcanzaron sus logros e impacto internacional. También planteó que la nueva Selección tendrá que repartir la creación entre varios jugadores tras las salidas de James y Juan Fernando Quintero.

. El entrenador aseguró que su trayectoria merece todos los homenajes y destacó que, más allá de las comparaciones con figuras de otras generaciones, pocos futbolistas colombianos alcanzaron sus logros e impacto internacional. También planteó que la nueva Selección tendrá que repartir la creación entre varios jugadores tras las salidas de James y Juan Fernando Quintero. James habría hablado con Néstor Lorenzo y Ramón Jesurún antes de anunciar su decisión . Según información conocida, el jugador se reunió con ambos cuatro días atrás y les comunicó lo que estaba pensando.

. Según información conocida, el jugador se reunió con ambos cuatro días atrás y les comunicó lo que estaba pensando. El exfutbolista Álex Mejía aseguró que la decisión de James venía madurándose desde tiempo atrás. El exjugador de la Selección consideró que el '10' puede estar buscando tranquilidad en esta nueva etapa y señaló que su llegada a Atlético Nacional también exigirá una adaptación al ritmo, las canchas y las condiciones del fútbol colombiano.

El exjugador de la Selección consideró que el '10' puede estar buscando tranquilidad en esta nueva etapa y señaló que su llegada a Atlético Nacional también exigirá una adaptación al ritmo, las canchas y las condiciones del fútbol colombiano. Santa Fe visita a Vasco da Gama por un cupo en las semifinales de la Copa Sudamericana . Pablo Repetto destacó la importancia de superar con concentración los primeros minutos en São Januário. Andrés Mosquera Marmolejo fue confirmado en el arco y Hugo Rodallega encabeza el ataque cardenal.

. Pablo Repetto destacó la importancia de superar con concentración los primeros minutos en São Januário. Andrés Mosquera Marmolejo fue confirmado en el arco y Hugo Rodallega encabeza el ataque cardenal. Lionel Messi tendrá un partido de despedida con la Selección Argentina el 6 de octubre. Claudio “Chiqui” Tapia anunció que el excapitán fue invitado para enfrentar a Benín en el Monumental y que los campeones del mundo de Qatar 2022 también serán convocados para acompañarlo en su último encuentro con Argentina.

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