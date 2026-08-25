Kevin Viveros se mete en la pelea por la selección: 25 de agosto de 2026 - Blog Deportivo

Estos fueron los temas tratados en el programa completo de Blog Deportivo de este martes:



Kevin Viveros se consolida como goleador del Brasileirão. El delantero colombiano marcó dos goles en la victoria de Atlético Paranaense ante Botafogo y llegó a 16 anotaciones en el campeonato brasileño, ubicándose como máximo goleador del torneo. Además, fue destacado por su evolución futbolística y su posible llamado a la Selección Colombia por parte de los entrenadores Alexis García y Nelson Gallego.

se consolida como goleador del Brasileirão. El delantero colombiano marcó dos goles en la victoria de Atlético Paranaense ante Botafogo y llegó a 16 anotaciones en el campeonato brasileño, ubicándose como máximo goleador del torneo. Además, fue destacado por su evolución futbolística y su posible llamado a la Selección Colombia por parte de los entrenadores Alexis García y Nelson Gallego. Deportes Tolima busca remontar ante Independiente del Valle en Copa Libertadores. El equipo colombiano enfrenta este martes la vuelta de los octavos de final tras perder 1-0 en Ibagué.

busca remontar ante en Copa Libertadores. El equipo colombiano enfrenta este martes la vuelta de los octavos de final tras perder 1-0 en Ibagué. Santa Fe confirmó la baja de Kevin Balanta por lesión. El defensor sufrió una rotura del ligamento cruzado de la rodilla izquierda y estará fuera de las canchas durante varios meses. El cuadro bogotano recuperará a Víctor Moreno para el duelo de este miércoles ante River Plate por Copa Sudamericana.

confirmó la baja de por lesión. El defensor sufrió una rotura del ligamento cruzado de la rodilla izquierda y estará fuera de las canchas durante varios meses. El cuadro bogotano recuperará a para el duelo de este miércoles ante por Copa Sudamericana. Tadej Pogačar volvió a marcar diferencia en la Vuelta a España. El ciclista esloveno ganó la cuarta etapa tras atacar a 50 kilómetros de la meta y amplió su ventaja en la clasificación general. Harold Tejada se mantiene como el mejor colombiano en la carrera, mientras Santiago Buitrago perdió tiempo tras presentar problemas físicos.

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