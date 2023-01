Llegó la Selección Colombia sub-20 a Bogotá: Blog Deportivo, programa del 30 enero

Este lunes, 30 de enero, las noticias que rodean a la Selección Colombia entorno al Sudamericano Sub-20 que tendrá su final en Bogotá.

En diálogo con Blog Deportivo, el director de desarrollo del FCF, Iván Novella, habló de la boletería para el primer compromiso de la selección en Bogotá, pues ya está casi agotada.

“Vamos a tener todas las tribunas habilitadas. A este momento el 70 % de la boletería total para el primer partido de Colombia ya está vendida”, reveló Novella en diálogo con Blog Deportivo.

Por otro lado, las sensaciones del partido amistoso entre Colombia y Estados Unidos, que no dejó muy satisfecho a Yilmar Velásquez, pues esperaba dar más de sí mismo.

“Personalmente no quedé muy conforme con el segundo tiempo, me descuidé del partido en ese momento y lo pude haber hecho mucho mejor. Di muchos balones innecesarios, me quedo con eso más que con las cosas buenas”, manifestó Yilmar Velásquez en diálogo con Blog Deportivo.

