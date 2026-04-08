Millonarios cede terreno en Sudamericana: 8 abril de 2026 - Blog Deportivo, programa completo

Estos son los temas tratados en Blog Deportivo este miércoles, 8 de abril de 2026:
- Siguen los cuartos de final de la Champions League con los duelos entre Barcelona vs. Atlético de Madrid y PSG vs. Liverpool.
- Luis Díaz fue figura en el triunfo del Bayern Múnich ante el Real Madrid por la Champions League en el Santiago Bernabéu.
- Millonarios no pudo en Chile y cayó 2-0 ante O’Higgins por la Copa Sudamericana.
- Miguel Ángel Borja opinó sobre el Junior-Palmeiras y su momento futbolístico en Arabia.
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