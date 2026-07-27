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¿Por qué Boca Juniors no quiere a Wilmar Roldán?: 27 julio 2026 - Blog Deportivo, programa completo

El mejor equipo deportivo de la radio con las mejores noticias. Escuche el programa completo de Blog Deportivo del 27 de julio de 2026.

Blog Deportivo
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Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 27 de jul, 2026

Estos son los temas tratados en Blog Deportivo este lunes, 27 de julio de 2026:

  • Boca Juniors busca que el colombiano Wilmar Roldán no sea designado como árbitro central para el partido frente a O'Higgins por la Copa Sudamericana.
  • Concluyó la primera jornada de la Liga colombiana y Millonarios sigue sin convencer a su hinchada, en medio de un panorama deportivo complicado.
  • Se analiza si el golazo de Sidny ante Argentina fue el mejor del Mundial.

  • Crecen los rumores sobre una posible venta del América de Cali, aunque hasta ahora no hay confirmación oficial.

    Escuche el programa completo aquí:

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