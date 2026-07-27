¿Por qué Boca Juniors no quiere a Wilmar Roldán?: 27 julio 2026 - Blog Deportivo, programa completo

Actualizado: 27 de jul, 2026
Estos son los temas tratados en Blog Deportivo este lunes, 27 de julio de 2026:
- Boca Juniors busca que el colombiano Wilmar Roldán no sea designado como árbitro central para el partido frente a O'Higgins por la Copa Sudamericana.
- Concluyó la primera jornada de la Liga colombiana y Millonarios sigue sin convencer a su hinchada, en medio de un panorama deportivo complicado.
- Se analiza si el golazo de Sidny ante Argentina fue el mejor del Mundial.
Crecen los rumores sobre una posible venta del América de Cali, aunque hasta ahora no hay confirmación oficial.
Escuche el programa completo aquí: